FONDAZIONE LUIGI EINAUDI * QUIRINALE: « APPELLO AI GRANDI ELETTORI, CARLO NORDIO È UOMO DI STRAORDINARIO VALORE UMANO E CULTURALE »

19:49 - 25/01/2022

La Fondazione Luigi Einaudi rivolge un appello ai Grandi Elettori, al di là delle appartenenze politiche, in nome del più alto interesse nazionale. Qualora domani, come sembra, un largo schieramento di forze politiche deciderà di orientarsi sulla candidatura di Carlo Nordio al Quirinale, il Paese avrebbe l’opportunità di essere rappresentato da

. Non dimentichiamo che il magistrato Nordio è stato pesantemente attenzionato dai più feroci esponenti delle Brigate Rosse per le sue inchieste contro il terrorismo. Siamo certi che Carlo Nordio sarà in grado di assicurare una guida sicura all’Italia nel solco di Luigi Einaudi.