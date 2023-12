PAT * SANTA BARBARA: « VIGILI FUOCO PERMANENTI, UN GRANDE IMPEGNO CHE SI TRADUCE IN 21 INTERVENTI AL GIORNO »

15.23 - lunedì 4 dicembre 2023

La celebrazione di Santa Barbara. Fugatti: grandi capacità tecniche e umane. Vigili del fuoco permanenti, un grande impegno che si traduce in 21 interventi al giorno. Con una media di 21 interventi al giorno, il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento nell’ultimo anno ha realizzato 7.736 operazioni, di cui 3.040 compiute dal Nucleo elicotteri. Si tratta di numeri in flessione del 2,9% rispetto al 2022, per via di una diminuzione di incendi (358, meno 6,5%) anche grazie ad un’estate meno siccitosa, soccorsi tecnici urgenti (1.765, -5,3%) e soccorsi a persona (172, -9,9%), pur restando numericamente superiori alla media degli ultimi 20 anni (più 13%). Si osserva inoltre un calo dei falsi allarmi (da 222 a 176, -20,7%) dovuto ad una migliore capacità di filtraggio degli eventi da parte della Centrale operativa e della Cue, che ha evitato molte uscite non necessarie.

L’occasione per un bilancio dell’attività, oltre che per condividere – in un momento di raccoglimento e di preghiera alla presenza del vicario generale della Diocesi di Trento don Claudio Ferrari – i valori che costituiscono l’identità dei Vigili del fuoco, è stata la celebrazione della patrona Santa Barbara negli spazi della Caserma di via Secondo da Trento. “Una festa importante per tutti i Vigili del fuoco, permanenti e volontari, del nostro territorio” ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nel ricordare come in questi giorni siano decine i momenti di incontro e riflessione dedicati all’importante ruolo svolto dai diversi Corpi pompieristici all’interno delle comunità locali.

“Non solo offrite competenze e capacità tecniche, mettendole a disposizione di chi è in difficoltà, ma siete mossi da un importante spirito solidaristico, come dimostrano i vostri interventi in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Slovenia in seguito ad intensi eventi meteo che hanno provocato gravi danni” ha ricordato il presidente della Provincia. Fugatti ha parlato dunque dei riconoscimenti arrivati da chi ha ricevuto un aiuto concreto dai Vigili del fuoco e dalle diverse componenti della Protezione civile trentina: “L’Amministrazione provinciale continuerà ad assicurarvi la giusta attenzione, come peraltro dimostrato con l’assunzione di 25 nuovi Vigili del fuoco permanenti e l’acquisto di materiale tecnico e specialistico – a partire dai due nuovi elicotteri sanitari – a sostegno delle vostre indubbie capacità tecniche e umane”.

Accanto ai rappresentanti delle diverse specializzazioni del Corpo permanente guidato dalla comandante Ilenia Lazzeri, all’appuntamento sono intervenuti i vertici della Federazione provinciale dei Vigili del fuoco volontari con il presidente Luigi Maturi, i rappresentanti delle associazioni di Protezione civile, i dirigenti dei diversi Servizi che fanno capo al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna diretto da Raffaele De Col, il commissario del Governo Filippo Santarelli, la vicesindaco di Trento Elisabetta Bozzarelli e il consigliere provinciale Walter Kaswalder.

“La sinergia che contraddistingue le due anime del soccorso antincendi provinciale, il Corpo permanente e Corpi dei Vigili del fuoco volontari, non è improvvisata, o peggio lasciata al caso o a persone impreparate, bensì è frutto di confronti continui, procedure condivise, formazione, addestramento ed anche esercitazioni congiunte” ha sottolineato la comandante Lazzeri, che ha ricordato come spesso i vigili del fuoco del Corpo permanente siano anche vigili del fuoco volontari nei propri Comuni di residenza: “Questo è un valore aggiunto, che favorisce una risposta uniforme sul territorio, oltre ad essere l’ulteriore conferma che chi è vigile del fuoco, non lo fa per lavoro, ma per passione”. Parole importanti, alle quali ha fatto seguito l’intervento del presidente Maturi, che ha parlato della condivisione dell’interventistica sia in Trentino, sia fuori provincia a garanzia della sicurezza di tutti. Il prefetto Santarelli ha espresso un ringraziamento ai Vigili del fuoco per il complesso lavoro svolto in favore della comunità, mentre la vicesindaco Bozzarelli ha parlato del sentimento di ammirazione e orgoglio che la popolazione prova nei confronti dei pompieri che assicurano la sicurezza di tutti nella quotidianità della vita.

Lazzeri ha parlato dell’iter avviato per l’assunzione di 8 nuovi ispettori, che segue l’ingresso nel Corpo di 25 nuovi Vigili del fuoco: “Non trascurate mai il valore della squadra, durante e fuori dagli interventi – è stato l’appello della comandante -. È nel concetto di squadra che sono racchiusi i valori della lealtà, della fiducia e della fierezza di sentirsi, tutti, partecipi dei risultati raggiunti”.

Al termine della cerimonia sono stati assegnati gli attestati di benemerenza per anzianità di servizio al personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco e del Servizio antincendi e Protezione civile che hanno raggiunto traguardi importanti.

35 anni – Mario Borzaga (collaboratore antincendi capo esperto); Francesco Chilovi (collaboratore antincendi capo esperto); Alessandro Bernardi (capo reparto esperto); Celestino Daprà (capo reparto esperto) e Fausto Zambelli (meccanico elicottero esperto).

25 anni – Francesco Abram (vigile del fuoco coordinatore); Andrea Cesari (capo squadra esperto); Mauro Chiodega (capo squadra); Renato Conotter (capo squadra esperto); Denis Dall’Alda (capo squadra esperto); Bruno Debortoli (capo squadra); Roberto Degasperi (capo squadra); Luigi Dissegna (capo squadra); Loris Innocenti (vigile del fuoco coordinatore); Roberto Maini (vigile del fuoco coordinatore); Ivo Martinatti (capo squadra); Claudio Paissan (capo reparto); Luca Parisi (capo squadra); Marco Vettorazzi (vigile del fuoco coordinatore); Valentino Zamboni (capo squadra) e Agnese Chini (collaboratore amministrativo contabile).