TONINI (PD) * AUTOBRENNERO A22: « PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, LA PAT QUALI INIZIATIVE INTENDE PROMUOVERE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ITER DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA? »

05.38 - venerdì 23 settembre 2022

Interrogazione a risposta immediata n. 3939

Risale all’11 maggio scorso la presentazione, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da parte dei vertici della Società Autostrada del Brennero, di un progetto di partenariato pubblico-privato per il rinnovo della concessione dell’A22. A termini di Legge, il Governo avrebbe dovuto valutare la proposta entro 90 giorni, dunque entro la metà di agosto.

Da quanto trapelato sulla stampa locale di un’audizione a porte chiuse del presidente della società al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, il governo avrebbe chiesto alla società un supplemento di documentazione, col conseguente slittamento dei termini per la valutazione a metà novembre, col rischio peraltro di azzeramento della procedura a seguito del cambio di Governo.

In quel contesto, il presidente Reichhalter ha anche illustrato ai consiglieri le previsioni di traffico sull’A22 che risultano particolarmente allarmanti: la media giornaliera di veicoli in Autobrennero, che nel 2021 è stata di 37 mila, nel 2023 sarà di 45 mila, per salire ancora fino ai 52 mila previsti nel 2030.

Si interroga la Giunta provinciale per sapere se le notizie esposte corrispondono al vero e quali iniziative intenda promuovere per il completamento dell’iter di valutazione della proposta di PPP, nonché per la gestione dell’impatto dell’incremento dei flussi di traffico sul territorio della Provincia, della Regione e dell’Euregio.

*

Cons. Giorgio Tonini