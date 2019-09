ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE * AMPLIAMENTO AEROPORTO DI GENOVA: « AFFIDATA A ONE WORKS LA PROGETTAZIONE »

Sarà lo studio di architettura One Works a realizzare la progettazione definitiva dell’ampliamento del terminal del “Cristoforo Colombo”. Questa mattina firmato il contratto di affidamento dello studio, per un importo di 288.000 euro. I lavori propedeutici partiranno entro fine anno.

Il nuovo terminal sarà luminoso, comodo e attento all’ambiente.

Sarò lo studio di architettura milanese One Works a realizzare il progetto definitivo dell’ampliamento del terminal dell’Aeroporto di Genova. L’intervento consisterà nella revisione e nell’adeguamento del progetto originale, approvato da ENAC nel 2011, e nella progettazione definitiva del nuovo impianto di smistamento bagagli. Entro 60 giorni da oggi One Works consegnerà il progetto definitivo, consentendo così l’avvio dei lavori propedeutici, che prenderanno il via entro la fine dell’anno con l’adeguamento dei sottoservizi nell’area interessata dall’ampliamento.

*

AMPLIAMENTO DELL’AEROSTAZIONE: NUMERI E LINEE GUIDA

L’importo del contratto di progettazione è di 288.000 euro, mentre la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera sarà di circa 16 milioni. L’intervento relativo al terminal passeggeri prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadri, su tre livelli, e il restyling dell’edificio esistente, con particolare riferimento all’area accettazione e imbarchi. Il progetto comprende anche la predisposizione di un nuovo impianto di smistamento bagagli, realizzato con la consulenza di Airport Development Engineering & Trading SA (AD-ET), e la preventiva predisposizione dei sottoservizi.

L’ampliamento dovrà essere completato entro 36 mesi e consentirà di offrire ai passeggeri in partenza dal “Cristoforo Colombo” un’esperienza completamente rinnovata, grazie al raddoppio dei varchi dei controlli di sicurezza e all’apertura di nuove zone commerciali e di ristorazione.

L’intervento di ampliamento del terminal passeggeri sarà realizzato da One Works, tra i principali studi di architettura italiani con profilo internazionale e con una particolare specializzazione nella progettazione delle infrastrutture di trasporto e dei nodi intermodali. Per rispondere ai bisogni dell’Aeroporto di Genova e in forza della propria esperienza, One Works realizzerà un primo ampliamento e ristrutturazione nel rispetto dei più elevati standard internazionali. L’obiettivo è risolvere l’esigenza di aumentare la capacità dell’aerostazione rispetto al traffico passeggeri atteso, adeguando nel contempo il terminal dal punto di vista funzionale e qualitativo.

Il corpo di ampliamento, che verrà realizzato a est dell’attuale aerostazione, esprimerà il nuovo carattere identitario del terminal passeggeri garantendo al tempo stesso l’integrazione architettonica con i volumi esistenti. Il progetto si concentrerà nella definizione dell’involucro esterno, tenendo conto della specificità del sito in cui è inserito quanto degli spazi interni, prevedendo la riqualificazione degli ambienti del terminal esistente. Tutti i passeggeri in partenza potranno muoversi facilmente dall’edificio esistente al nuovo passando attraverso la nuova area dei controlli di sicurezza e da qui raggiungeranno la nuova sala imbarchi.

Il nuovo volume sarà caratterizzato da geometrie razionali e da ampie superfici vetrate che consentiranno di illuminare di luce naturale gli spazi interni migliorandone la vivibilità e, al contempo, incrementando il livello di comfort del passeggero. Inoltre, coerentemente con il costante lavoro di approfondimento dei temi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica da parte dello studio, verranno scelti materiali di rivestimento e finiture architettoniche ad alto contenuto di materiale riciclato e con elevate prestazioni tecniche.

La firma del contratto è avvenuta questa mattina presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, co-titolare dell’affidamento insieme all’Aeroporto di Genova. Il piano di ampliamento del “Cristoforo Colombo” rientra infatti tra gli investimenti previsti dal Programma Straordinario adottato dal Commissario per la ricostruzione a seguito della sottoscrizione della Convenzione avvenuta lo scorso luglio tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Aeroporto di Genova S.p.A.

Alla firma del documento erano presenti l’Assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, il Responsabile per l’attuazione del “Programma Straordinario di Investimenti Urgenti”, Marco Rettighieri, il Direttore della Centrale di Vigilanza Tecnica dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Roberto Vergari, il Presidente e il Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone e Piero Righi, e il co-fondatore e manager di One Works Giulio De Carli.

«Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato, insieme alle altre istituzioni locali e agli azionisti pubblici, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio, per il rilancio dello scalo. – ha affermato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Quell’impegno si è concretizzato in un dettagliato piano di sviluppo che sta dando straordinari risultati, come dimostrano i numeri record di voli e passeggeri di questa estate. Dopo due anni di continui incrementi di traffico, oggi siamo pronti per avviare i lavori di ampliamento dello scalo, per garantire anche in futuro nuovi spazi di crescita per la questa infrastruttura strategica per Genova e per la Liguria. Grazie a questo progetto avremo un aeroporto non solo più moderno e accogliente ma anche più facilmente raggiungibile a beneficio di aziende, turisti, crocieristi e ovviamente di tutti i cittadini liguri».

«L’inversione di rotta dell’Aeroporto di Genova è sotto gli occhi di tutti: numeri da record, miglioramento dei servizi, nuovi voli stanno permettendo al nostro scalo di guardare al futuro e di crescere al passo con la città che si proietta ad essere la città leader del Mediterraneo. – commenta il Sindaco di Genova, Marco Bucci – I lavori di ampliamento del nuovo scalo dimostrano quanta volontà ci sia di far crescere il “Cristoforo Colombo” rendendolo più fruibile e più accogliente.

La fortuna di Genova è di avere un aeroporto nel pieno contesto urbano con sposamenti da e per il centro cittadino molto brevi, una caratteristica che deve essere assolutamente valorizzata».

«La vicinanza alla città è un punto di forza dell’aeroporto di Genova- ha dichiarato Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale -che, grazie ai fondi del Programma Straordinario, migliorerà ulteriormente con la messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d’Italia. Oggi affidiamo la progettazione definitiva del primo lotto funzionale dell’ampliamento della aerostazione con un contributo dell’Autorità di sistema portuale di 11,3 milioni di euro; l’avvio dei lavori propedeutici per l’ampliamento è previsto entro la fine di quest’anno. Forti di una migliore accessibilità e fruibilità, siamo tutti impegnati a consolidare il trend di crescita dei volumi di traffico attraverso il presidio degli elementi che contribuiscono a rendere lo scalo più competitivo.

«Aeroporto. La parola stessa racchiude l’anima, la forza e il futuro di Genova. – ha dichiarato Marco Rettighieri, Responsabile per l’attuazione del “Programma Straordinario di Investimenti Urgenti” – Trovo importante sottolineare come questa meravigliosa città abbia saputo risollevarsi dalla tragedia dello scorso anno e di come grazie all’impegno di tutti i cittadini, nonché degli Enti e delle Istituzioni, stiamo restituendo il valore e la bellezza che l’ha sempre contraddistinta. In qualità di Responsabile dell’Attuazione del Programma Straordinario d’Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, ringrazio tutti i tecnici che collaborano con me e che con serietà e professionalità contribuiscono ad affrontare e superare le sfide, rispettare gli impegni e talvolta anticipare le tempistiche prefissate».

«In questo momento di impegno congiunto per il rilancio della città, la struttura tecnica dell’ENAC sta profondendo ogni sforzo per contribuire allo sviluppo dell’Aeroporto di Genova e di tutto il territorio ligure. – ha dichiarato Roberto Vergari, Direttore della Centrale di Vigilanza Tecnica dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Dopo l’approvazione da parte di ENAC in giugno del progetto di collegamento fra la nuova stazione ferroviaria e l’aeroporto C. Colombo di Genova, la revisione del progetto del Terminal è l’ulteriore tassello che consentirà di migliorare i livelli di servizio, il comfort e, in generare, la qualità della mobilità del passeggero in transito per lo scalo genovese.

La struttura competente dell’ENAC ha già calendarizzato i primi incontri finalizzati alla definizione dei driver per la revisione del progetto e avviato con l’Aeroporto di Genova l’istruttoria per il rinnovo del Contratto di Programma per il periodo regolatorio 2020-2023, grazie al quale verrà garantita la vigilanza e il controllo sugli investimenti infrastrutturali».

«La firma del contratto di affidamento della progettazione del nuovo terminal del “Cristoforo Colombo” è un momento importantissimo per il nostro scalo. – ha dichiarato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Il costante aumento di traffico passeggeri ha reso necessario l’avvio del programma di ampliamento, che ora è possibile grazie al costante lavoro delle Istituzioni.

«Siamo grati alle Istituzioni locali, che hanno dato una forte accelerazione al piano di sviluppo del terminal. In poche settimane siamo passati dalla firma della Convenzione per il finanziamento dei lavori all’affidamento della progettazione. – ha detto Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova – Si tratta di un passaggio fondamentale per la crescita dell’aeroporto, ma anche di un segnale importante per tutta la Liguria. Insieme a One Works lavoreremo per progettare un nuovo terminal moderno, accogliente e funzionale, che potrà regalare a residenti e turisti un’esperienza di viaggio completamente nuova».

Giulio De Carli, co-fondatore e Managing Partner di One Works, ha commentato: «Desidero ringraziare tutti per questo incarico. Ci muoviamo in molti mercati, dallo UK al Golfo, passando per la Thailandia dove stiamo organizzando il primo summit internazionale del trasporto aereo e ferroviario, fino all’India, ma quando possiamo condividere con il nostro Paese ciò che impariamo ogni giorno guardando a tutto il mondo, la soddisfazione ha tutto un altro sapore. In particolare tornare a lavorare a Genova per me e tutto il nostro team è un grande onore e un modo concreto di sentirci parte dell’importante lavoro di supporto messo in campo per sostenere questa magnifica città. Una città che storicamente ha il viaggio nel proprio dna, e per chi come me ha lavorato una vita nell’architettura delle infrastrutture di trasporto e commerciali, è una vera e propria fonte di ispirazione».