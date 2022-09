MEDIASET – CANALE 5 * “ VERISSIMO ”: « TRA GLI OSPITI CAN YAMAN – GABRIEL GARKO – ROMINA POWER – RENATO ZERO ED ELODIE (17-18/9)

13.51 - venerdì 16 settembre 2022

Dal 17 e 18 settembre, alle ore 16.30, si apre una nuova stagione di “Verissimo”. Il talk show condotto per il sedicesimo anno da Silvia Toffanin conferma il suo doppio appuntamento del weekend.

Inalterata la sua formula vincente, caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive.

Tra gli ospiti di questo primo weekend in compagnia di Silvia Toffanin:

Sabato saranno in studio: l’attore turco Can Yaman con Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare”.

Gabriel Garko ripercorrerà a Verissimo i suoi primi 50 anni e i 30 di carriera.

Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio Evans parleranno della battaglia contro la malattia che hanno combattuto insieme.

Inoltre, si racconterà Victoria Cabello ed Enrico Brignano con la moglie Flora Canto rivedranno per la prima volta le emozionanti immagini del loro recente matrimonio.

Domenica, prima intervista a Verissimo per Romina Power con le figlie Crystel e Romina Carrisi.

Inoltre, prima apparizione in tv anche per la nuova coppia di opinioniste del “Grande Fratello Vip”: Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Inoltre, tutte le emozioni di Renato Zero, che torna a calcare il palco del Circo Massimo dopo alcuni anni di assenza.

E ancora, il periodo d’oro di Elodie, da cantante ad attrice nel film “Ti mangio il cuore”, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Infine, Daniele Bossari parlerà per la prima volta in tv dei gravi problemi di salute che lo hanno colpito qualche mese e di come stia oggi.