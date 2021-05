UIL FPL – TRENTINO * DIRETTA VIDEO OPINIONE: « MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DANTE – SEDE PAT / PROTESTA PER SCUOLA INFANZIA / VENERDÌ 14 MAGGIO ORE 10.00-12.00 » (VEDI – RIVEDI LIVE STREAMING)

Per vedere e rivedere la diretta clicca QUI

In allegato il comunicato stampa Uil diffuso ieri:

Negata l’assemblea sindacale anche da alcune amministrazioni comunali, a seguito di un parere del Consorzio dei Comuni.

La questione quindi è solo e unicamente politica: la Giunta leghista ha dichiarato guerra alla UIL e il resto dell’apparato obbedisce.

Anche lo stesso Comune di Trento, governato dall’ex collega Ianeselli, comunica al proprio personale la mancata autorizzazione alla partecipazione ad un’assemblea sindacale: tutto il suo passato spazzato via con una sterile comunicazione al personale.

Ma la forza della UIL FPL Enti Locali e del personale che rappresenta non si ferma e farà sentire la propria voce domani durante l’assemblea di piazza.

Domani proclameremo lo stato di agitazione di tutto il personale insegnante, cuoco e operatore d’appoggio al quale seguirà una denuncia formale agli Enti che hanno negato l’assemblea.

Le assemblee non si fermano e andranno avanti durante il mese di giugno per arrivare ad un grande sciopero.

Aspettiamo tutti quindi domani mattina in Piazza Dante e pomeriggio in piattaforma zoom per dare voce al personale delle Scuole Infanzia a cui stanno negato i basilari diritti contrattuali.

*

Marcella Tomasi

Segretaria Prov.le UIL FPL Enti Locali