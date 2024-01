A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « SCONFITTA CASALINGA PER LA PRIMAVERA CONTRO IL SESTRI LEVANTE, VITTORIE IMPORTANTI PER UNDER 15 E 13 »

11.44 - martedì 30 gennaio 2024

Sconfitta casalinga per la Primavera contro il Sestri Levante. Vittorie importanti per Under 15 e Under 13. La Primavera esce sconfitta contro il Sestri Levante. L’Under 17 si arrende al Lumezzane mentre l’Under 16 alla Spal. L’Under 15 ottiene tre punti con il Lumezzane e l’Under 14 pareggia contro l’Arzignano Valchiampo. Ancora ferma l’Isera Calcio Femminile che riprenderà il 2 marzo.

Nella seconda giornata di ritorno, giocatasi nel pomeriggio di sabato presso il campo sportivo di Melta di Gardolo, la squadra guidata temporaneamente da Andrea Bertoldi subisce in avvio la rete degli ospiti, per poi terminare la gara con una sconfitta sul punteggio di 0-2. Per la squadra ligure in rete al 3’ Pastorino e al 12’ di Mermina. Cronaca. L’inizio partita vede gli ospiti partire forte alla ricerca dell’immediato vantaggio. Dopo appena due minuti Lemus fa partire un tiro ravvicinato dall’interno dell’area di rigore deviato in angolo dalla difesa trentina. Dal successivo calcio d’angolo, al 3’ nasce la rete del vantaggio rossoblù: Pastorino si incarica della battuta e fa partire un mancino che si infila direttamente nella porta difesa da Di Giorgio.

Al 7’ è nuovamente l’autore del goal a rendersi pericoloso con un tiro che finisce di poco fuori. Al 12’ arriva il raddoppio del Sestri Levante grazie al tiro di Mermina che, dopo aver subito una deviazione fortuita di Gianotti, spiazza il portiere gialloblù. Forte del doppio vantaggio la squadra ospite continua a spingere e al 17’ un bel diagonale dall’interno dell’area di rigore da parte di Lemus finisce di poco a lato. Dieci minuti più tardi nuova occasione a favore del Sestri Levante: cross dalla destra e colpo di testa di Caceres fuori di poco. Al 35’ è nuovamente Caceres a rendersi pericolo con un tiro potente parato con i pugni da Di Giorgio. Il Trento cerca una scossa e al 37’ su angolo battuto da Ruffato il colpo di testa di Puzic è parato a terra da Oliveri. Termina dunque sullo 0-2 la prima frazione di gioco. Nella ripresa scende in campo un altro Trento alla ricerca delle reti necessarie per riaccendere il match. Al 50’ discesa di Del Piero che fa partire un tiro insidioso sul quale è bravo il portiere ospite a deviare in angolo.

Al 53’ è la squadra rossoblù a rendersi nuovamente pericolosa con i tiri ravvicinati di Lemus e Caceres sui quali è chiamato agli straordinari Di Giorgio. Al 65’ è nuovamente Del Piero a provare ad accendere la partita con un tiro da fuori sul quale Olivieri interviene con la mano di richiamo in angolo. Un minuto più tardi è Puzic a provarci con un colpo di testa che finisce di poco fuori. Il Trento non demorde e negli ultimi quindi minuti si gioca il tutto per tutto alla ricerca del goal. Al 75’ è Benallal a provarci mentre qualche istante più tardi Grassetti ma in entrambe le circostanze la rete non si concretizza. Al 93’ ultimo sussulto di marca gialloblù sempre ad opera di Grassetti il cui tiro dall’interno dell’area finisce di poco fuori. Dopo quattro minuti di recupero termina dunque 0-2 in favore del Sestri Levante la tredicesima giornata di campionato. Prossimo impegno vedrà i giovani aquilotti impegnati in trasferta a Novara sabato 3 febbraio.

TRENTO – SESTRI LEVANTE 0-2 (0-2)

RETI: 3’pt Pastorino, 12’pt Mermina

TRENTO (4-3-3): Di Giorgio, Stankov, Pedergnana, Puzic (29’st Zanon), Festi (1’st Piazza), Gianotti. Chanii (1’st Lorenzi), Benallal. Del Piero. Ruffato (46’pt Grassetti), Sartori (14’st Schneider). A disposizione: Broseghini, Dedeli, Grossi, Madau, Shima. Allenatore: Andrea Bertoldi

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Olivieri, Galatolo, Calloni, Pastorino. Ferretti, Colucci. Crudeli (48’st Gueye), Mermina, Lemus (45’st Santana Ruiz), Sgambelluri (45’st Avolio), Caceres (12’st Martorana). A disposizione: Sterlini, De Lorenzo, Fusco, Bisio, Moltedo. Allenatore: Luca Galimberti

ARBITRO: Andrea D’ Affronto di Trento

ASSISTENTI: Daniel Uche di Trento e Alex Cofano di Trento

NOTE: 80 spettatori. Ammoniti: 4’pt Chanii. 26’pt Ferretti, 1’st Grassetti, 18’st Crudeli. 27’st Martorana, 32’st Pedergnana, 48’st Avolio. Recupero: 2’+4’.

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ SCONFITTA

TRENTO (TN) Nella seconda giornata di ritorno, andata in scena domenica pomeriggio presso il centro sportivo di Cristo Re, l’Under 17 di Gabbiano Santin esce sconfitta contro il Lumezzane. Partita che inizia subito in salita per i gialloblù, che all’8’ subiscono la rete del vantaggio ospite facendosi sorprendere da una palla lunga che scavalca la difesa e sulla quale si fa trovare pronto Occhionero, bravo a trafiggere il debuttante Olivieri. I ragazzi di Santin provano a reagire ma gli ospiti colpiscono con cinismo, trovando al 26’ la rete dello 0-2 grazie al tiro deviato di Lorenzoni e dieci minuti più tardi lo 0-3 con Albertini. Nei minuti di recupero sono ancora i bresciani a trovare la via del gol, questa volta con Ferretti, che porta i suoi a riposo sul parziale di 0-4. Nella ripresa è vano il tentativo di reazione degli aquilotti che, complice il disperato ripiegamento offensivo nel tentativo di riaprire i conti, subiscono altre tre reti, al 68’ con Digiglio, al 74’ grazie al contropiede realizzato da Occhionero, autore di una doppietta personale, e al 90’ con Turati, che fissa il risultato sullo 0-7 in favore del Lumezzane. I gialloblù scenderanno nuovamente in campo domenica 4 febbraio fuori casa contro il Rimini per la terza di ritorno.

TRENTO – LUMEZZANE 0-7 (0-4)

RETI: 8’pt e 31’st Occhionero, 26’pt Lorenzoni, 36’pt Albertini, 47’pt Ferretti, 23’st Digiglio, 45’st Turati

TRENTO (4-3-3): Olivieri; Calzà (35’st Fedrizzi), Palushi, Degasperi (10’st Slomp), Stenico; Sonn, Dezulian (3’st Mazzurana), Carrieri (3’st Mahecha); Marques Dos Santos (35’st Casagranda), Rossi (10’st Pedri), Frizzi. A disposizione: Simonini, Angeli, De Martini, Ongaro. Allenatore: Gabbiano Santin.

LUMEZZANE (3-4-1-2): Treccani (29’st Bonelli); Lanfranchi (5’st Arici), Andreoli, Gipponi; Albertini, Beccalossi (5’st Digiglio), Lorenzoni, Ravelli; Marinaci (5’st Turati); Ferretti, Occhionero.

A disposizione: Donati, Puovanelli, Signoroni, Dervishi. Allenatore: Pierluigi Nember.

ARBITRO: Piccoli. ASSISTENTI: Carpentari e Gasperin.

NOTE: Ammoniti: Sonn. Recupero: 2’ + 3’. Spettatori: 70 circa.

L’UNDER 16 DI MISTER BALDESSARI SCONFITTA A FERRARA

FERRARA (FE) Nella prima gara del girone di ritorno, giocata domenica pomeriggio al centro sportivo G.B. Fabbri, l’under 16 di Mister Baldessari si arrende alla Spal. Il primo parziale di gara si dimostra sin da subito a viso aperto e con molteplici occasioni da entrambe le parti; da sottolineare per i trentini le occasioni di Paoletto all’11’, che di testa su corner manda di poco a lato, e di Fedele al 13’, che da centro area colpisce al volo mettendo alla prova un attento Maran. Al 14’ i padroni di casa si vedono annullata la rete di Morelli per posizione di fuorigioco e al 20’ colpiscono la traversa, ma il vantaggio ferrarese arriva poco più tardi, quando, al 31’, Ruffini ruba palla a metà campo e dopo un’azione personale serve Straforini, bravo a realizzare e portare i suoi a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa gi aquilotti provano a riequilibrare i conti, ma al 54’ i biancazzurri centrano la rete grazie ad Annovi, che con un preciso colpo di testa porta i suoi sul doppio vantaggio. Due minuti più tardi, complice lo sbilanciamento offensivo dei gialloblù nel tentativo di riaprire il match, Straforini segna la rete del 3-0 con un tap-in vincente e trova la doppietta personale. All’80’ il neo entrato Leonardi R. va vicinissimo al gol con un tiro all’interno dell’area di rigore, ma pochi minuti più tardi i padroni di casa centrano le due reti che chiudono definitivamente i conti, all’84’ con il preciso pallonetto di Morelli e all’86’ grazie al contropiede di Ruffino, autore del 5-0. Gli aquilotti scenderanno nuovamente in campo domenica 4 febbraio in casa contro la Triestina per la terza di ritorno.

SPAL – TRENTO 5-0 (1-0)

RETI: 31’pt e 11’st Straforini, 9’st Annovi, 39’st Morelli, 41’st Ruffino

TRENTO (4-3-3): Demori; Marchi (19’st Segalla), Chemolli, Manfredi (10’st Dalla Palma), Eccheli; Niouer, Paoletto (1’st Modolo), Laratta (10’st Magro); Fedele (19’st Gianotti), Battocchi (29’st Minelli), Spingola. A diposizione: Malinverni. All: Simone Baldessari.

SPAL (4-2-3-1): Maran; Osti (14’st Rossini), Garzetta M., (14’st Milazzo), Roda, Dattilo (1’st Karim); Leoni (1’st Garzetta D.), Ruffino; Morelli, Camara (1’st Annovi), Desiderato (22’st Bonetti); Straforini (14’st Tony Osemuhau). A disposizione: Bergonzini, Zanelli. Allenatore: Daniele Buriani.

Allenatore: Filippo Masolini.

ARBITRO: Salvatore Vallone. ASSISTENTI: Molinaroli e Oufkir.

NOTE: Ammoniti: Niouer, Dalla Palma, Segalla. Recupero: 0’ + 1’. Spettatori: 70 circa.

L’UNDER 15 DI MISTER VOLTOLINI TROVA UNA GRANDE VITTORIA CONTRO IL LUMEZZANE

TRENTO (TN) Nella seconda gara di ritorno, disputata domenica mattina al centro sportivo di Cristo Re, l’U15 di Gianluca Voltolini si impone sul Lumezzane rifacendosi della sconfitta rimediata nel girone di andata. Inizio in salita per gli aquilotti, che nei primi frangenti di gara vedono gli ospiti vicinissimi al gol del vantaggio. Prese le misure sugli avversari sono però i ragazzi di Voltolini a controllare il gioco, trovando il gol del momentaneo 0-1 al 19’ grazie a Penasa, in rete da due giornate consecutive, e centrando la rete del raddoppio al 28’ con il colpo di testa di Curzel, che porta i suoi al riposo sul parziale di 2-0. Ad inizio ripresa gli ospiti reagiscono e trovano la rete del 2-1, dimezzando lo svantaggio e mettendo sotto pressione gli aquilotti, nonostante l’inferiorità numerica rimediata a 25 dal termine. I padroni di casa sono però bravi a resistere al forcing finale bresciano e a portare a casa i meritati tre punti. I gialloblù di Voltolini torneranno in campo domenica 4 febbraio fuori casa contro il Rimini per la terza di ritorno.

TRENTO – LUMEZZANE 2-1

Marcatori Trento: Penasa, Curzel

UNDER 14

LEGNAGO – TRENTO 2-2

Marcatori Trento: Shima, Abbasciano

UNDER 13

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 3-2

PARZIALI: 1-1, 1-0, 1-2, 1-0

RETI TRENTO: Giovannini x2, Dalpiaz, Carillo

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

Ancora ferma per la pausa invernale, invece, l’Isera calcio femminile. Le campionesse d’inverno di eccellenza femminile, allenate da Mister Zorzutti, torneranno in campo torneranno in campo il 2 marzo contro il Südtirol B.