TIM * DATI PRECONSUNTIVI AL 31/12/2023: « NEL 2023 RICAVI DI GRUPPO A € 16,3 MLD (+3,1% YOY) »

17.55 - mercoledì 14 febbraio 2024

NEL 2023 RICAVI DI GRUPPO A € 16,3 MLD (+3,1% YoY)

IN ITALIA I RICAVI DA SERVIZI TORNANO A CRESCERE, EBITDA IN AUMENTO PER IL TERZO TRIMESTRE CONSECUTIVO

EBITDA DI GRUPPO A € 6,4 MLD (+5,7% YoY); EBITDA AFTER LEASE A € 5,3 MLD (+6,1% YoY)

CAPEX DI GRUPPO A € 4 MLD DI CUI DOMESTIC € 3,1 MLD

EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE POSITIVO PER OLTRE € 0,8 MLD NEL QUARTO TRIMESTRE GRAZIE ANCHE AGLI ANTICIPI PNRR

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AFTER LEASE A € 20,3 MLD, IN CALO DI € 835 MLN RISPETTO AL 30 SETTEMBRE

SUPERATO IL TARGET SUL CONTENIMENTO DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2023

TIM BRASIL SI CONFERMA IN FORTE CRESCITA NEL 2023 CON RICAVI DA SERVIZI A € 4,3 MLD (+10,8% YoY), EBITDA ORGANICO A € 2,1 MLD (+14,7% YoY)

CONTINUA IL TREND POSITIVO, PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO RISULTATI IN LINEA CON TUTTE LE GUIDANCE

IN LINEA CON LE ATTESE LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO DI DELAYERING, IL 7 MARZO PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2024-2026

TIM: THE BOARD OF DIRECTORS HAS EXAMINED THE PRELIMINARY DATA AT DECEMBER 31, 2023

GROUP REVENUES AT € 16.3 MLD IN 2023 (+3.1% YoY)

SERVICE REVENUES IN ITALY RETURNED TO GROWTH, EBITDA INCREASED FOR THE THIRD CONSECUTIVE QUARTER

GROUP EBITDA AT €6.4 BLN (+5.7% YoY); EBITDA AFTER LEASE AT €5.3 BLN (+6.1% YoY)

GROUP CAPEX AT €4 BLN, OF WHICH €3.1 BLN DOMESTIC

EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE POSITIVE BY MORE THAN €0.8 BN IN Q4, PARTIALLY THANKS TO PNRR ADVANCES

NET FINANCIAL DEBT AFTER LEASE AT €20.3 BLN, DOWN €835 MLN COMPARED TO SEPTEMBER 30

COST CONTAINMENT TARGET FOR 2023 EXCEEDED

TIM BRASIL CONTINUES STRONG GROWTH IN 2023 WITH SERVICE REVENUES AT €4.3 BLN (+10.8% YoY), ORGANIC EBITDA AT €2.1 BLN (+14.7% YoY)

POSITIVE TREND CONTINUES, FOR THE SECOND CONSECUTIVE YEAR RESULTS IN LINE WITH ALL GUIDANCE

DELAYERING PLAN ACTIVITIES IN LINE WITH EXPECTATIONS, NEW 2024-2026 INDUSTRIAL PLAN TO BE PRESENTED ON MARCH 7