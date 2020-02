PAT *  BERLINO – FIERA “ FRUIT LOGISTICA ”: ZANOTELLI « UN’IMPORTANTE OCCASIONE PER FAR CONOSCERE LE PRODUZIONI TRENTINE E IL NOSTRO TERRITORIO »

Il Trentino a “Fruit Logistica”. Le sfide future dell’agricoltura trentina, ma anche Pac, sostenibilità, ricerca e innovazione, ricambio generazionale e fitopatie sono state al centro del momento di confronto con gli operatori del settore che l’assessore provinciale all’agricoltura ha avuto a Berlino, nell’ambito di “Fruit Logistica”, fiera internazionale dedicata ai prodotti freschi e alla fornitura che si tiene nella capitale tedesca dal 5 al 7 febbraio e che ha visto la partecipazione di APOT, Melinda, la Trentina e Sant’Orsola.

“Un’importante occasione – ha evidenziato l’assessore– per far conoscere le produzioni trentine e il nostro territorio e anche per consolidare i rapporti commerciali oltre che per confrontare le produzioni trentine con quelle di altri paesi e dei diretti concorrenti e per esaminare problematiche che oggi toccano il mondo agricolo a livello locale, nazionale, europeo e internazionale. Ringrazio gli agricoltori trentini per l’importante lavoro che svolgono sia a vantaggio della qualità e salubrità delle produzioni che nella promozione del nostro territorio. Sottolineo l’importanza di fare squadra per sostenere il Trentino come un vero e proprio sistema”.

L’evento di Berlino, con oltre 3.000 espositori da tutto il mondo, richiama migliaia di visitatori proponendo una panoramica completa su tutte le ultime novità sul prodotto fresco, come ortaggi, frutta, erbe, fiori, funghi, e sulla fornitura, come sistemi tecnici, impianti, materiali, tecnologie, logistica e servizi. Per il settore ortofrutticolo, anche trentino, rappresenta l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale e anche realizzare nuove collaborazioni commerciali.