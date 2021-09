CNA TRENTINO ALTO ADIGE * FIERA CIVIL PROTECT: CORRARATI, « GRAZIE A CAPACITÀ TECNICHE E PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO LE AZIENDE SONO ATTRICI NELLA PREVENZIONE »

CNA: le PMI del territorio alleate della protezione civile. Il presidente regionale Corrarati a margine di Civil Protect: “Grazie a capacità tecniche e presenza capillare sul territorio le aziende sono attrici nella prevenzione”.

Al margine dell’inaugurazione della settima edizione di Civil Protect, la fiera di Bolzano dedicata al mondo della protezione civile che ha dato il via alla stagione fieristica post-pandemia, il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati ha avuto modo di confrontarsi con il capo di Dipartimento della Protezione Civile italiana Fabrizio Curcio, sul tema delle piccole medie imprese come risorsa al servizio di chi ogni giorno deve far fronte ad emergenze.

“Le PMI – ha sottolineato il numero uno dell’Unione artigiani – sono eccellenze con grande capacità tecnica e, aspetto non meno importante, sono fortemente radicate sul territorio”. Due caratteristiche che fanno delle micro e medie imprese un alleato importante per la protezione civile.