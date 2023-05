GIUNTA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE-SÛDTIROL * LAVORO: « PER I CASI DI MOLESTIE ISTITUITO UN CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELL’ENTE »

11.11 - martedì 23 maggio 2023

Un consigliere di fiducia della Regione per i casi di molestie nei luoghi di lavoro. È quanto ha deliberato la giunta regionale nell’approvare un avviso pubblico per cercare una figura che possa assumere un incarico per un periodo di due anni, rinnovabile, per prevenire, contrastare e risolvere situazioni di disagio lavorativo causate da atti di mobbing o da molestie sessuali o morali nei confronti del personale regionale nel contesto lavorativo.

La persona che verrà assunta dovrà essere disponibile anche attraverso un’attività di sportello di assistenza e di aiuto e dovrà essere reperibile anche telefonicamente a un numero che sarà disponibile per tutto il personale. Inoltre, predisporrà una relazione annuale dell’attività svolta e potrà partecipare agli incontri del Comitato Unico di Garanzia.

I candidati dovranno possedere l’attestato relativo alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, essere iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi e di essere in possesso anche di un diploma di specializzazione post laurea o un master universitario oppure un dottorato di ricerca sul tema in oggetto oppure due anni di esperienza non consecutivi sul campo. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023 per via telematica al seguente indirizzo: assunzioni@pec.regione.taa.it.

*

Die Region wird eine Vertrauensperson für Fälle von Belästigung am Arbeitsplatz ernennen. Die Regionalregierung hat nämlich die Veröffentlichung einer öffentlichen Bekanntmachung zur Erteilung des Auftrags als Vertrauensperson für einen – einmal verlängerbaren – Zeitraum von zwei Jahren beschlossen. Die Vertrauensperson hat die Aufgabe, den durch Mobbing oder sexuelle oder moralische Belästigung verursachten Belastungssituationen am Arbeitsplatz der Regionalbediensteten vorzubeugen, sie zu bekämpfen und zu lösen.

Die Vertrauensperson muss auch mittels einer beratenden und unterstützenden Tätigkeit vor Ort zur Verfügung stehen und unter einer Telefonnummer erreichbar sein, die dem gesamten Personal mitgeteilt wird. Sie verfasst zudem einen jährlichen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit und kann an den Sitzungen des Einheitlichen Garantiekomitees teilnehmen.

Voraussetzung für die Bewerbung ist die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, die Eintragung in der Psychologenkammer und der Nachweis über eine themenspezifische postuniversitäre Spezialisierung, einschlägige Masterstudiengänge bzw. Forschungsdoktorate oder mindestens 2 Jahre (24 auch nicht aufeinanderfolgende Monate) nachgewiesener spezifischer Berufserfahrung.

Zulassungsgesuche sind bis 30. Juni 2023 auf telematischem Weg an folgende Adresse zu senden: assunzioni@pec.regione.taa.it.