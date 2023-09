SWG * MIGRAZIONE: « POLITICA TROPPO DEBOLE PER UN ITALIANO SU 3 (ANCHE PER METÀ DEGLI ELETTORI CENTRODESTRA), ALL’OPPOSIZIONE SI SOTTOLINEANO LE SCELTE SBAGLIATE »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Gli sbarchi sulle coste italiane proseguono ad alti ritmi e ormai gli arrivi registrati nei primi 9 mesi del 2023 sono pari al doppio rispetto allo stesso periodo nel 2022. L’emergenza immigratoria è al centro di un acceso dibattito politico, nel quale si inserisce anche l’approvazione da parte del Governo di nuove misure sulla gestione dei flussi migratori.

La linea seguita dal Governo appare, dai dati SWG, tutt’altro che troppo severa. Nel bacino di riferimento del Governo si lamenta un’eccessiva irresolutezza nella gestione della situazione, mentre nell’ambito delle opposizioni l’opinione prevalente è che le scelte dell’esecutivo siano state sbagliate. Tuttavia, non sembra esserci, nemmeno nelle file del centrodestra, una nostalgia degli approcci adottati da Salvini quando guidava il Ministero dell’Interno.

In merito alla gestione dei flussi di migranti senza diritto alla protezione internazionale, i rimpatri risultano essere la scelta preferita dai cittadini, anche se buona parte di questi pone la condizione del rispetto dei diritti umani nel paese d’origine. Il Governo Meloni punta, inoltre, alla realizzazione di nuovi CPR (Centri di permanenza per i rimpatri) e in merito all’efficacia di tale misura, gli italiani sono perfettamente divisi tra favorevoli, contrari e astenuti.

Per quanto riguarda il memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia mirato a porre un freno alle partenze dal Paese nordafricano, gli elettori del centrodestra appaiono largamente favorevoli, mentre l’accordo viene reputato come ingiusto da oltre la metà degli elettori dei partiti all’opposizione. Le voci critiche mettono in luce la carenza di democrazia e di tutela dei diritti umani in Tunisia.