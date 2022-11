GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * RINNOVABILI: « NASCE A ROVERETO UNO FRA I PIÙ GRANDI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLETTIVI D’ITALIA, PRODURRÀ ENERGIA ELETTRICA PER 400 FAMIGLIE »

16.56 - mercoledì 09 novembre 2022

Gruppo Dolomiti Energia: nasce a Rovereto uno fra i più grandi impianti fotovoltaici collettivi d’Italia. Al via a Rovereto uno fra i più grandi impianti fotovoltaici collettivi d’Italia a servizio di una comunità energetica. L’impianto fotovoltaico che produrrà energia pulita è in fase di costruzione e, con una potenza di 533kWp e una produzione attesa di circa a 600.000 kWh, sarà in grado di fornire virtualmente energia elettrica a quasi 400 famiglie.

Dal 2021 in Italia è possibile realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ovvero aggregazioni volontarie di privati cittadini e piccole e medie imprese che condividono a livello locale la produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili in maniera virtuale. Nella zona di Rovereto un gruppo di privati cittadini si è strutturato e ha deciso di dar vita ad una comunità energetica diventando così protagonisti della transizione energetica in corso e partecipando attivamente ad un’iniziativa di produzione condivisa e consumo di energia rinnovabile.

Grazie ad un accordo di collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia, la comunità ha potuto trovare un partner esperto che si occupa di tutte le valutazioni tecnico-economiche necessarie allo sviluppo del nuovo impianto e della massimizzazione dell’energia rinnovabile condivisa, oltre a tutte le attività tecnico-amministrative per la gestione degli incentivi e la successiva verifica e ridistribuzione, nel rispetto della normativa e delle regole di ripartizione individuate dalla comunità stessa. Inoltre il Gruppo Dolomiti Energia supporta la realizzazione del progetto anche in qualità di investitore.

L’idea infatti è quella di supportare il processo sia prestando servizi di supporto operativo per il corretto ed efficace funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili, sia investendo direttamente nello sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici a servizio delle nascenti comunità su tutto il territorio nazionale. Nel caso di Rovereto è in fase di realizzazione un impianto fotovoltaico sul tetto di un immobile del Gruppo; l’impianto produrrà energia elettrica che virtualmente alimenterà le utenze dei membri della CER – tutti sottesi alla stessa cabina primaria di trasformazione – consentendo, così la condivisione dell’energia prodotta. In base alla quantità di energia prodotta e contestualmente auto consumata il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assegnerà alla comunità un incentivo la cui entità è ancora in via di definizione perché subordinata alla pubblicazione di alcuni decreti attuativi attesi entro la fine dell’anno.

La comunità energetica “Vallagarina” (questo il nome della neo nata CER) è un’iniziativa inizialmente avviata in via sperimentale da alcuni dipendenti del Gruppo, che oggi registra una crescita continua: ora sta raccogliendo velocemente un grande interesse ed è aperta a nuove adesioni sia da parte di famiglie che di aziende del territorio. La possibilità di partecipare è infatti ancora aperta. Le famiglie e le imprese che entreranno a far parte della comunità genereranno molteplici benefici ambientali, sociali ed economici per se e per la comunità locale. La Comunità energetica Vallagarina contribuirà infatti alla lotta al cambiamento climatico e agli obiettivi locali e nazionali di decarbonizzazione e avrà un ruolo importante nel mostrare quanto sia accessibile per tutti la transizione ecologica anche in Vallagarina, magari ispirando anche altre iniziative simili. Inoltre, la Comunità promuoverà lo sviluppo di progetti di sostenibilità con una diretta ricaduta sul territorio della Vallagarina. Chi fosse interessato a partecipare o desiderasse maggiori informazioni può scrivere a cervallagarina@gmail.com