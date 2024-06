LEGA * EUROPA: «BRUXELLES È ARROGANTE, SERVE UNGRANDE GRUPPO PATRIOTA CONTRO LE SINISTRE»

10.11 - domenica 30 giugno 2024

EUROPA, LA LEGA: “BRUXELLES ARROGANTE, SERVE GRANDE GRUPPO PATRIOTA CONTRO LE SINISTRE”

“Davanti all’arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini e che non aspetta l’esito delle elezioni francesi, è quantomai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l’Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei”.

Così una nota della Lega.