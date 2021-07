SOLEO – MISS ITALIA * MISS CORTINA SULLA STRADA DEL VINO: « VINCE GIORGIA BONOMI DI TIONE DI TRENTO, STUDENTESSA AL LICEO TURISTICO DI ROVERETO ED ATLETA PROFESSIONISTA »

Eletta Miss Cortina sulla strada del Vino. Il meteo ha graziato la tappa di Miss Italia che si è svolta per il quinto anno nella suggestiva Piazza San Martino a Cortina sulla strada del vino, dove si è disputata la prima tappa provinciale per l’Alto Adige del Concorso Nazionale Miss Italia.

La serata, è stata riconfermata grazie all’impegno di Walther Teutsch, proprietario dell’hotel Teutschhause, del Comune, di Emotion Events e dall’Associazione Turistica, in sinergia con numerosi aziende locali, che sono riusciti a creare una suggestiva atmosfera con eleganti tavoli, offrendo così la possibilità, su prenotazione, di vedere la sfilata comodamente seduti gustando un menu a kilometro zero.

Ricordiamo che nel 2017 Alice Rachele Arlanch ha iniziato il suo percorso proprio da qui, con il titolo di Miss Cortina sulla strada del vino ed ha poi proseguito arrivando fino alle Finali Nazionali, vincendo il titolo di Miss Italia.

I riflettori si sono accesi puntuali alle ore 21.00, con 17 candidate provenienti da tutta la Regione, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che presentate da Sonia Leonardi affiancata per la moderazione in lingua tedesca da Michael Picarella, e coreografate da Cristiana Bertelli, sono state le protagoniste di una elegante sfilata di moda con abiti da sera, body istituzionali, e a seguire con le colorate uscite casual del Centro Moda Canossa, che ha proposto gli outfit disegnati e creati dai giovani futuri stilisti.

La giuria presieduta dal Sindaco Manfred Mayer, e formata da diversi imprenditori locali, ha messo a proprio agio le ragazze, tutte alla loro prima esperienza, con applausi e sorrisi, per poterne valutare al meglio le potenzialità.

La vincitrice del titolo di MISS Cortina Sulla Strada del Vino, è stata la bionda sportiva Giorgia Bonomi di Tione di Trento, 18 anni studentessa al liceo turistico di Rovereto e atleta professionista. Giorgia, alla sua prima esperienza in passerella, alta 183 cm, gioca a pallavolo in serie B nel Volano, ama gli sport in generale e fare escursioni in montagna.

Miss Rocchetta, e quindi medaglia d’argento è stata Maria Sicher, 18 anni di Lavis, studentessa del Centro Moda Canossa, ha la passione per la moda e le piace molto leggere.

Medaglia di bronzo, quindi terza classificata con la fascia di Miss Be Much è Benedetta Fassan anche lei di Lavis, 18 anni ad ottobre, studentessa di scienze umane al liceo rosmini..

Quarta classificata è Cristiana Leoni di Cavedine, 21 anni, studentessa universitaria, che ha deciso di superare i suoi limiti mettendosi in gioco con il Concorso.

La fascia di quinta classificata è andata ad Isabella Zylfa, commessa 29enne, bolzanina con origini albanesi.

Al sesto posto troviamo Adele Matassoni, 22 anni di Pomarolo, studentessa universitaria di scienze della comunicazione alla facoltà di Bergamo, con la passione per l’arte e per la pittura.

Tutte 6 le ragazze accederanno alle Finali Regionali e da li andranno direttamente alla Finalissima per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige.

Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 1 agosto a Sarnonico in Val di Non, presso il centro sportivo. Località che da 12 anni riconferma l’appuntamento con la bellezza.

Un sentito ringraziamento va ai media partners, della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Trentino tv, Alto Adige tv, Rttr, Sdf, Video33, ladigetto.it, Agenzia Giornalistica Opinione, la Gazzetta delle Valli, la Voce di Bolzano, il quotidiano l’Adige, il quotidiano il Trentino on line e il quotidiano Alto Adige.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. [email protected] 0461.239111