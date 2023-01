UGO ROSSI (MISTO) * ASSE DEL BRENNERO: « BENE CHE FUGATTI SCONFESSI SALVINI, GIUSTO CHIEDERE SOLUZIONI CONCORDATE FRA TERRITORI »

10.14 - giovedì 26 gennaio 2023

Bene che Fugatti sconfessi Salvini e chieda invece soluzioni concordate fra territori.

Solo lavorando insieme si possono affrontare i problemi. Non certo invocando procedure di infrazione verso altri paesi europei. Peraltro fa sorridere che chi ha raccolto voti parlando male dell’Europa ora si rivolga alla stessa. Quanto al traffico sull’asse del Brennero bisogna dire la verità’: anche sul nostro territorio servirebbero limitazioni e pedaggi differenziati per chi inquina di più’. Salvini si impegni per consentirlo.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)