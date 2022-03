APT MADONNA DI CAMPIGLIO * SPORT: « SNOWBOARD E FREESKI PROTAGONISTI CON LE FINALI MONDIALI DEL WORLD ROOKIE TOUR (20-24 MARZO) »

10.24 - venerdì 18 marzo 2022

A Madonna di Campiglio lo snowboard e il freeski sono protagonisti con le finali mondiali del World Rookie Tour.

L’Ursus Snowpark a Madonna di Campiglio, grazie agli investimenti di Funivie Madonna di Campiglio e all’impegno unito alla professionalità dei giovani e dinamici gestori, cresce, ogni anno, in qualità e capacità attrattiva. Inoltre, è sempre più spesso sede di importanti eventi di carattere sia nazionale che internazionale. Ne è un esempio il World Rookie Tour che debutterà al Park del Grostè domenica 20 marzo per concludersi giovedì 24 marzo. Organizzato da Black Yeti Ssd in collaborazione con la World Snowboard Federation, l’evento coinvolgerà giovani talenti dello snowboard e del freeski provenienti da quattro diversi continenti e da numerosi Paesi: Giappone, Australia, Olanda, Svizzera, Norvegia, Austria, Francia, Germania, Stati Uniti e ovviamente Italia, per citarne alcuni. Poi, il 16 e 17 aprile, seguirà il Red Bull Hammers with Homies, competizione aperta agli appassionati di snowboarder di tutto il mondo. Cresce, in tutta la destinazione, l’entusiasmo attorno a questi eventi che caratterizzano Madonna di Campiglio come location ricercata per ospitare importanti eventi sportivi internazionali e rivolti ai giovani atleti.

WORLD ROOKIE TOUR FREESKI.

I premi messi in palio sono dei più ricchi: per i Campioni Mondiali Rookie 2022 che verranno incoronati proprio a Campiglio, i World Rookie Freeski Champions sia maschile che femminile, avranno l’opportunità di entrare nel mondo professionistico guadagnando l’ultimo invito della stagione per la FIS World Cup 2023. Avranno poi l’opportunità di vivere un allenamento speciale durante la Prime Session di Stubai, Austria. I Campioni Rookie maschili e femminili saranno inoltre invitato alla Red Bull Infinite Lines 2023 che si terrà ad Avoriaz, Francia e all’Absolute Spring Battle 2023 di Flachauwinkl, Austria. In aggiunta, per tutti gli atleti che saliranno sul podio, ci sarà a disposizione un surf camp offerto dallo storico partner del tour SurftoLive e premi in prodotti dagli sponsor TSG, Jail Jam e Blue Tomato. Per i Campioni della categoria Grom, ovvero i più piccoli di età in gara, è garantito un WRT Golden Ticket che permetterà loro di avere un invito all-inclusive e la partecipazione gratuita agli eventi del World Rookie Tour 2023.

Per la prima volta il World Rookie Tour ha inoltre organizzato una competizione digitale parallela alle finali in snowpark. Lo “Spin-Off” Challenge si terrà su OUTBND, il canale social dedicato agli action sport. Qui gli atleti avranno la possibilità di giocare sfidandosi postando contenuti e votandosi uno con l’altro vincendo premi in merchandising firmato Black Yeti.

PERCORSO GARA SLOPESTYLE E SKATEPARK.

I gestori dell’Ursus Snowpark hanno costruito uno snowpark appositamente per le World Rookie Freeski Finals creando un perfetto percorso gara agli atleti il quale permetterà di esprimere al meglio il loro talendo. I partecipanti si daranno battaglia su due line distinte, la M e la L, su salti che vanno dai 10 ai 23 metri, ostacoli multipli e un muro finale per ultimare la propria performance. Ricordiamo che a Pinzolo, la cittadina dove alloggeranno, è presente uno skatepark per un divertimento pomeridiano assicurato. Il sito web di riferimento è www.worldrookietour.com.

PROGRAMMA

Domenica, 20 Marzo – Arrivo, iscrizioni

Lunedì, 21 Marzo – Training + Session Acrobatica

Martedì, 22 Marzo – Qualifiche + Special Activity da annunciare

Mercoledì, 23 Marzo – Finali e premiazioni

Giovedì, 24 Marzo – Giorno di riserva o di partenza

*

ABOUT WORLD ROOKIE TOUR

Il World Rookie Tour è organizzato da Black Yeti SSD in collaborazione con la World Snowboard Federation, e con altre federazioni sportive nazionali ed internazionali, di snowboard, freeski, skateboard e surf. Consiste in una selezione di eventi di alta qualità di snowboard, freeski e skateboard internazionali di alto livello in Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia riservati ai rider under 18, chiamati “Rookie Fest”. Tuttavia iI World Rookie Tour non consiste solo di gare, ma anche molte altre attività per aiutare i rookie a crescere nell’ambito personale e professionale come: riprese video e shooting fotografici, corsi di sicurezza ed ecologia, incontri con fotografi e manager di team internazionali, workshop e molto altro. Fin dalla fondazione nel 2005, il WRT conferisce ai suoi campioni inviti a partecipare ai più importanti eventi mondiali tra cui “The Artic Challenge”, “X Games”, “Audi Nines” “Red Bull Roller Coaster”, “Simple Session”, la “Mystic Sk8 Cup” oltre che inviti a photo e video shooting internazionali e freeride trip in Cile. Ogni anno, a fine stagione e per ciascuna disciplina, viene incoronato il World Rookie Champion alle World Rookie Finals, un evento unico dove i migliori giovani rider provenienti da tutto il mondo competono e si divertono. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.worldrookietour.com.

ABOUT BLACK YETI ssd

La società sportiva dilettantistica Black Yeti si dedica prevalentemente alla realizzazione di progetti sportivi per i ragazzi e ragazze fino ai 18 anni d’età, in Italia ed all’estero, e con un particolare predilezione per gli action sport come snowboard, freeski, skateboard e surf. Fiore all’occhiello il progetto World Rookie Tour, il più noto ed il più grande tour giovanile al mondo di action sport, che richiama annualmente quasi 3.000 ragazzi provenienti da 30 nazioni, agli eventi “Rookie Fest” sparsi in tutto il globo: Italia ed Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia. Il programma di ogni “Rookie Fest” include, oltre ai momenti agonistici, workshop formativi sui argomenti legati alla sicurezza in montagna, all’ecologia, al miglioramento della lingua inglese, alla storia dello sport e tante altre tematiche.