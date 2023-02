UPIPA * RSA: « MOLTI GLI ÀMBITI DI MIGLIORAMENTO SU SPAZI – ASSISTENZA – PERSONALE, OGGI PRIMA RIUNIONE CON TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI »

18.47 - venerdì 3 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Le Rsa progettano il futuro. Il Covid ha evidenziato molti ambiti di miglioramento su spazi, assistenza, personale e rapporto con ospiti e familiari. Oggi la prima riunione del tavolo con tutte le categorie professionali. Le conclusioni entro maggio. Si è trattato del primo di 7 incontri che si terranno tutti nella sede di Upipa, ecco i temi di discussione. Evoluzione della domanda di servizio da parte degli assistiti e delle competenze professionali per rispondervi. Relazioni sociali e rapporti con gli operatori e i familiari, in una prospettiva di servizio completo e capace di produrre salute in senso ampio.

Valorizzazione del personale in termini di attrattività, professionalità, percorsi di carriera, retribuzione e incentivi. Rapporto tra le Rsa e la rete dei servizi per integrare la filiera e ottimizzare le risorse e le peculiarità delle strutture. Ridefinizione degli spazi e delle strutture per migliorare da un lato i rapporti con l’esterno e dall’altro l’efficientamento energetico: in tal senso si punta, dunque, anche a orientare le priorità negli interventi di ristrutturazione. Ultimo tema: si valuteranno le forme di aggregazione e integrazione delle strutture per l’efficientamento dei processi e dei servizi.

Il tavolo è presieduto da Michela Chiogna (presidente di Upipa e dell’Apsp Civica di Trento), Marisa Dubini ne è la vicepresidente. Ci sono poi: Bruno Bolognani (medico a Mezzocorona e Mezzolombardo in rappresentanza della Cisl medici), Giulia Zampedri (coordinatrice dei servizi di Rsa all’Apsp Levico Curae, in rappresentanza dell’Opi), Katia Libardi (già fisioterapista all’Apsp Levico Curae, in rappresentanza dell’Ordine dei fisioterapisti), Silvano Stefani (già direttore dell’Apsp di Pinzolo, individuato dal Cda di Upipa come direttore “super partes” in quanto in pensione), Donatella Visentin (già medico dell’Apsp di Ledro, indicata dall’Ordine dei Medici).

Tutti questi erano già componenti del precedente tavolo di lavoro, che è stato ulteriormente integrato da: Luigi Chini, più un altro direttore che sarà presto incaricato, in rappresentanza della Consulta dei direttori delle Rsa; Jennifer Vedruccio in rappresentanza della Consulta dei medici; Sylvie Zeni per la Comunità professionale dei coordinatori dei servizi; Angela Rosignoli per l’Ordine degli assistenti sociali.

A supporto del tavolo di lavoro, e con funzioni di segreteria, è il direttore di Upipa, Massimo Giordani e presto saranno coinvolti, una volta indicati dalle rispettive Comunità professionali, i rappresentanti dei Fisioterapisti e degli Animatori-Educatori.