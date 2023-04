CIA (FDI TRENTINO) * TOUR TERRITORIO: « QUOTA 200 GAZEBO IN MENO DI DUE ANNI, VIAGGIO TRA LA GENTE PER ASCOLTARE E AGIRE CONCRETAMENTE »

19.41 - mercoledì 5 aprile 2023

Quota 200 gazebo in meno di 2 anni. Un viaggio tra la gente per ascoltare e agire concretamente. Un vero e proprio tour per la Provincia di Trento, munito di carretto e con tutto il materiale per montare il gazebo. Comune per Comune, per fare quello che la politica ha smesso di fare da tanti anni: ascoltare le persone. Ad oggi, con il Comune di Borgo Valsugana, raggiungo i 200 gazebo in meno di due anni. In media 1 ogni 3 giorni, ad ogni latitudine del Trentino, percorrendo 12mila chilometri. Oltre mille ore passate nelle piazze e nei mercati del nostro Trentino, con il sole o sotto la pioggia. Un viaggio fra la gente trentina per esserci e ascoltare, per migliorarsi, migliorare e agire concretamente.

L’aver imparato ad aprire e chiudere il gazebo mi ha dato modo d’incontrare con umiltà moltissime persone, trentine e trentini, con i quali ho potuto confidarmi, conoscere le loro preoccupazioni, aspirazioni, problematiche, idee. Credo che oggi, più che mai, ci sia bisogno di questo. Ho raccolto apprezzamenti ma anche dure critiche. Sono grato per ognuno di questi incontri, che mi hanno arricchito umanamente e spesso fornito importanti spunti per portare avanti la mia attività istituzionale all’interno del Consiglio provinciale. Ho consolidato la mia convinzione che un politico debba avere sempre un ancoraggio fisso nei cittadini. Perché la politica deve essere partecipe della vita della gente, deve saper andare al cuore delle persone. Per me, questo è fare politica.

Cons. Claudio Cia

Presidente Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia