CGIL CISL UIL – TRENTINO * EMERGENZA COVID-19, « LA GIUNTA PAT ACCOLGA L’APPELLO DELL’ORDINE DEI MEDICI, PREOCCUPAZIONE PER LA TENUTA DEL SISTEMA SANITARIO »

Emergenza Covid-19. La Giunta accolga l’appello dell’Ordine dei medici. Rt sale a 0,97 la scorsa settimana. Preoccupazione dei sindacati per la tenuta del sistema sanitario territoriale e ospedaliero.

Dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti

L’allarme lanciato dall’Ordine dei medici non può essere sottovalutato perché testimonia la gravità della situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19. In questo momento le strutture ospedaliere sono sotto pressione e obiettivamente i dati sulle ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva restano e eccessivamente elevati per gestire un eventuale innalzamento del livello di contagio.

Come riportato dai giornali locali e dichiarato dallo stesso personale sanitario, nonché più volte denunciato dalle categorie sindacali della sanità, molti reparti in particolare quelli direttamente coinvolti nella gestione della pandemia (pronto soccorso e pneumologia tra gli altri) sono al limite, medici ed infermieri sono allo stremo e i posti in terapia intensiva per il Covid non possono essere espansi ulteriormente senza mettere a rischio la possibilità di curare le persone che ne avessero bisogno per altre patologie. Il tutto mentre la diffusione dei vaccini dovrà attendere ancora molti mesi prima di raggiungere livelli di copertura sufficienti a ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere e sui presidi medici territoriali. Senza azioni di contrasto alla diffusione del virus anche nei prossimi mesi il rischio è quello che non tutte le persone possano essere curate in maniera adeguata e appropriata.

Se a ciò si aggiungono le preoccupazioni riguardanti la crescita del tasso di trasmissione del contagio che da due settimane in Trentino è in costante crescita passando da 0,83 a 0,97 (con Rt ospedaliero probabilmente già sopra 1) e con 420 nuove infezioni certificate da tamponi molecolari e antigenici ogni 100mila abitanti registrati nell’ultima settimana, si comprende bene come la situazione potrebbe peggiorare velocemente se non si mettono in atto tutte le precauzioni possibili a partire dal rispetto delle limitazioni imposte dal Governo nelle prossime festività.

Ci uniamo quindi all’appello dell’Ordine dei Medici e chiediamo alla Giunta provinciale e ai vertici dell’Azienda sanitaria di non sottovalutare l’allarme lanciato dalle professioni sanitarie. Serve un’azione congiunta per gestire i prossimi mesi l’emergenza sanitaria garantendo la salute soprattutto alle persone fragili.