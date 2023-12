SLC – FISTEL – UILCOM * TIM: « CON STOP A CONTRATTO “ABRAMO“ 500 POSTI A RISCHIO, STATO DI AGITAZIONE FINO AD INCONTRO CON “MINLAV“ E “MIMIT“ »

17.29 - martedì 19 dicembre 2023

Tim: con stop a contratto Abramo, 500 posti a rischio. Slc, Fistel, Uilcom: “Stato di agitazione fino ad incontro con MinLav e Mimit”.

493 addetti in cassa a zero ore dal 1’ gennaio dopo la cessazione del contratto commerciale tra Tim e Abramo Customer Care, per all’assistenza clienti (119, 187, digital care). È quanto fanno sapere Slc, Fistel e Uilcom in una nota congiunta che stigmatizza il comportamento dell’ex monopolista e denuncia il rischio chiusura di tre siti produttivi, dal momento che Abramo CC conta in tutto 1.070 lavoratori, sparsi tra le province di Crotone, Catanzaro, Cosenza e Palermo.

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno proclamato perciò lo stato di agitazione e chiesto un incontro urgente al ministero del Lavoro e al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Inaccettabile -per i sindacati- che sia elusa la clausola sociale (regolamentata dal Ccnl delle Telecomunicazioni) e che a farlo sia la più grande azienda del settore. Ma altrettanto odioso –conclude la nota– è che si decida di cessare un contratto con Abramo, sotto procedura fallimentare, dandole quindi il colpo di grazia, e che a farlo sia una committenza che conta tra i propri azionisti anche Cassa Depositi e Prestiti, cui saranno valutati eventuali profili di illegittimità”.