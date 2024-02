SINISTRA ITALIANA * TRENTINO ALTO ADIGE: « GIUNTA REGIONALE TUTTA AL MASCHILE, QUANDO LA “TOPPA RISULTA PEGGIORE DEL BUCO“ »

13.37 - lunedì 26 febbraio 2024

Giunta regionale tutta al maschile: quando la toppa risulta peggio del buco. Apprendiamo dai giornali di oggi della proposta “creativa” – come l’ha definita Luisa Maria Patruno sull’Adige – che Maurizio Fugatti avrebbe rivolto al suo omologo Arno Kompatscher per uscire dall’impasse della giunta tutta al maschile. Come Sinistra Italiana del Trentino non possiamo che esprimere il nostro disappunto per un’ennesima “toppa che risulta peggio del buco”, come da detto popolare. Invece di cercare di valorizzare le potenzialità delle donne presenti tra quante sono state elette nell’ultima tornata elettorale, si cerca una soluzione di comodo che tenga in piedi il complicato gioco di potere che vige tra le attuali maggioranze.

L’idea di una presenza femminile part time, infatti, da un lato rende manifesta la crisi tra i partiti della destra, in particolare tra la Lega che ha perso il suo appeal tanto a livello locale quanto a quello nazionale e Fratelli d’Italia che sente, numeri alla mano, di vivere la sua stagione e cerca di imporre ovunque i suoi uomini. D’altro lato, tuttavia, l’idea di un avvicendamento di donne alla vicepresidenza, con dimissioni progettate a tavolino, poteva nascere solo in una società come quella italiana in cui è normale che le donne abbiano un impiego part time, dato che tanto a portare avanti le questioni importanti ci sono comunque i maschi, come si è sempre fatto.

La proposta di Fugatti ha quindi tutta l’aria di un “pinkwashing” che risulta svilente non solo per le tante donne che sono attive in politica, ma anche per le elettrici della nostra Regione che ancora una volta non possono che percepirsi come cittadine di serie B davanti ad una destra che porta avanti una visione tradizionale e patriarcale della cosa pubblica.

L’Assemblea provinciale trentina di Sinistra Italiana