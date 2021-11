PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “CYBERSECURITY GAME”: « AL CENTRO DELL’INCONTRO LA SICUREZZA DEI DATI AZIENDALI E PERSONALI, APPUNTAMENTO IL 25/11 ORE 10.00 »

19:37 - 22/11/2021

La Cybersecurity game entra in Università. L’incontro con gli studenti è organizzato tra Trentino Digitale e Dipartimento di economia e management.

La sicurezza dei dati aziendali e personali è al centro dell’incontro “Cybersecurity game” che si terrà giovedì prossimo, 25 novembre 2021, alle ore 10 presso Palazzo Economia di via Inama 5 a Trento. L’iniziativa è organizzata da Trentino Digitale e il Dipartimento di economia e management dell’Università degli studi di Trento, ed è rivolta alla comunità studentesca dell’ateneo.

Nel corso della lezione, Pierluigi Sartori, responsabile sicurezza della società, sensibilizzerà gli studenti sul tema, con un approccio diverso, ovvero un “serious game”. L’obiettivo è, attraverso il coinvolgimento diretto, far conoscere ai ragazzi, futuri manager aziendali, i principali ruoli aziendali che ruotano attorno alla Cybersecurity. Gli studenti saranno chiamati a risolvere le diverse criticità che quotidianamente le aziende sono chiamate ad affrontare per far fronte ad attacchi informativi o furti di dati e informazioni strategiche. Il referente del corso è il professor Diego Ponte.

L’iscrizione al corso è obbligatoria attraverso il form online. L’accesso è riservato agli account UniTrento.