SILVIO BERLUSCONI * ELEZIONI: « GIÙ LE TASSE, QUANDO SAREMO AL GOVERNO APPLICHEREMO UNA FLAT TAX AL 23% PER FAMIGLIE ED IMPRESE » (VIDEO)

11.03 - sabato 06 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra.

La pillola sono le tasse.

Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato.

Se sei d’accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia.