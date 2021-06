SEN. TESTOR (LEGA) * FORZE DI POLIZIA – TRENTINO: « SODDISFAZIONE PER L’INCREMENTO DI 16 UNITÀ, ORA AVANTI CON DETERMINAZIONE »

“Esprimo soddisfazione per l’incremento, valido per la durata della prossima estate, di ben 16 unità di forze di polizia a favore dei territori della provincia di Trento. Un ottimo risultato ottenuto grazie al lavoro ed alla dedizione del sottosegretario Nicola Molteni, attento alle necessità delle nostre comunità che, da tempo, rivendicavano maggiore presenza dello Stato, sicurezza e legalità. La Lega ha così raccolto il grido d’allarme lanciato dalla classe imprenditoriale di Trento per una maggiore attenzione alla sicurezza della città. Ora avanti con determinazione: la Lega preferisce lavorare senza inseguire inutili polemiche perché le esigenze dei cittadini non possono aspettare né tantomeno essere sottovalutate”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor.