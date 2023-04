FILIPPO DEGASPERI (ONDA) * AMMINISTRATIVE PAT: “ NOI TERZO POLO DELLA POLITICA TRENTINA? PERCHÉ NON IL SECONDO? “

16.06 - domenica 2 aprile 2023

Onda, terzo polo della politica trentina? Perché non il secondo?

Onda ha riunito ieri il suo Parlamentino, una trentina di persone provenienti da tutta la Provincia e in rappresentanza dei 4 forum programmatici.

Si è deciso ufficialmente di chiedere a Filippo Degasperi di guidare come Candidato Presidente non solo il gruppo di Onda, ma una coalizione di forze. Accanto a Onda infatti saranno presenti altre liste, una con valenza civico territoriale, l’altra caratterizzata dal target generazionale, giovani dai 20 ai 30 anni. Entro il mese di aprile inoltre si dovrebbe concludere il dialogo avviato con altri soggetti politici, con cui si ragiona per mettere sul tavolo della politica una nuova offerta. La prossima consiliatura sarà caratterizzata dalla necessità di ripensare profondamente non solo il modo con cui facciamo economia nel nostro territorio, ma anche l’organizzazione ‘pubblica’ dello stato sociale e il delicato rapporto tra governabilità e forme moderne di partecipazione.

Vista la sostanziale sovrapponibilità delle proposte delle coalizioni storiche, al netto delle schermaglie elettorali, lo spazio per divenire un secondo polo c’è. Come? intanto motivando il ritorno al voto di quel 30 % di cittadini che pensano che la politica non abbia più alcun senso per loro. Filippo Degasperi, Gloria Canestrini e Massimo Corradini avvieranno quindi nei prossimi giorni i confronti con gli altri soggetti per individuare la convergenza sui temi e il programma della coalizione.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provinciale Trento (Onda)