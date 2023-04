GRUPPO LEGA RIVA DEL GARDA (TN) * REPLICA A MANICA (PD): « IL CONSIGLIERE RENDE TUTTO PARADOSSALE , PER QUANTO DETTO DAL SINDACO SANTI SU EMERGENZA CASA E APPLICAZIONE LEGGE GILMOZZI »

15.48 - domenica 2 aprile 2023

Leggere sul sito del PD Trentino che il consigliere provinciale Manica si “ecciti” per quanto detto dal Sindaco di Riva Cristina Santi riguardo l’emergenza casa e l’applicazione della Legge Gilmozzi rende tutto paradossale…ma fortunatamente si tratta solo di una interpretazione faziosa dei concetti espressi dal nostro Sindaco nei giorni scorsi sulla stampa.

Pochi concetti ma chiari:

– venga data alle amministrazioni a grande densità turistica la possibilità di derogare da quanto stabilito dalla Legge Gilmozzi per il cambio d’uso da residenziale a non residenziale anche in presenza di benefit energetici;

– avere la possibilità di obbligare a chi decide di affittare ai turisti in particolare del centro storico ad avere un parcheggio di pertinenza;

– lotta al “check in” solo ed esclusivamente virtuale, ma come regola dell’accoglienza vuole in presenza del titolare per verificare effettivamente chi entra negli appartamenti;

– avere la possibilità di incrociare i dati delle utenze, dei portali di prenotazione e del “web alloggiati” in modo da monitorare arrivi e presenze.

Ricordiamo che l’esposizione di una targhetta all’esterno degli alloggi turistici con il codice Cipat è stato proposto e voluto da Cristina Santi e nei prossimi giorni ne vedremo il risultato.

Questi sono alcuni suggerimenti che il nostro Sindaco propone e che nel prossimo futuro discuterà con i vertici provinciali nello spirito di collaborazione tra istituzioni.

Rimaniamo comunque a disposizione del pregiatissimo consigliere Manica per ulteriori informazioni.

*

Gruppo Lega Riva del Garda