POSTE ITALIANE * MADRUZZO (TN): « UFFICIO POSTALE DI LASINO, POTENZIATO L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DA 3 A 6 GIORNI A SETTIMANA »

06.06 - venerdì 5 gennaio 2024

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Lasino, in via Degasperi 7 a Madruzzo, è stato interessato da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico da 3 a 6 giorni a settimana.

L’ufficio postale di Lasino è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle ore 13:45, il sabato fino alle 12:45.

Contestualmente è stato dismesso l’ufficio postale mobile temporaneamente attivo presso il parco Nadac di Calavino.

Questo intervento conferma la vicinanza di Poste Italiane al territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.

Il potenziamento dell’ufficio postale di Lasino è stato possibile grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e il comune di Madruzzo, che hanno lavorato insieme per garantire ai cittadini l’accessibilità al servizio postale 6 giorni a settimana a seguito della sopraggiunta indisponibilità dei locali in uso a Calavino.