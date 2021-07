STOPCASTELLER * ORSI TRENTINO: « IL PRESIDENTE FUGATTI AGGIRA LA DIRETTIVA HABITAT EUROPEA E NAZIONALE, CHE PROTEGGE I SELVATICI »

Sono arrivati da tutta Italia oggi a Trento per protestare davanti al Palazzo della Provincia autonoma, in piazza Dante, e sfilare per le vie del centro cittadino chiedendo le dimissioni della giunta leghista, che nei giorni scorsi ha emanato nuove linee guida che danno alla giunta Fugatti potere di vita e di morte sugli orsi.

La terza manifestazione nazionale della campagna #StopCasteller è stata organizzata da Assemblea antispecista e Centro sociale Bruno, con l’adesione di Lav Trento, Oipa Trento, Leal, Assemblea transterritoriale Terra Corpi Territori e Spazi urbani di Non Una di Meno, CSM Trento, Intersexioni, Ippoasi, Mantova4animals, Parte in causa, Rifugio Alma Libre, Vitadacani, XR Trento, Zerospecismo.

“A fronte di una totale incompetenza gestionale, la Provincia con queste nuove linee guida, redatte ad hoc, aggira la direttiva habitat europea e nazionale, che protegge i selvatici in via d’estinzione, spianando la strada alla persecuzione e abbattimento legale, almeno sul piano formale”, hanno affermato gli attivisti di #StopCasteller.

“La giunta ammazza gli orsi legalmente per rispondere alle pressioni di allevatori e Coldiretti, e lo fa col benestare delle istituzioni che dovrebbero proteggere il territorio e la fauna selvatica che lo abita. Ma il fatto che i politici trentini si siano creati da soli gli strumenti per poter uccidere e rinchiudere gli orsi e che tutto questo sia considerato legale non significa che sia giusto”.

“Come se non bastasse – hanno aggiunto gli attivisti – la giunta Fugatti mente sui reali motivi di questa persecuzione per ottenere l’appoggio dei cittadini, fingendo che si tratti di questioni di pubblica sicurezza, di pericolo per l’incolumità delle persone, mentre il pericolo rappresentato dagli orsi per la sicurezza umana è praticamente nullo. Grandi sono invece gli interessi economici di allevatori, apicoltori, agricoltori, Confagricoltura e Coldiretti che, dopo aver invaso l’habitat dell’ orso per le loro attività produttive, vorrebbero lasciare arnie e greggi incustodite facendo fare il lavoro sporco alla giunta che hanno eletto”.

“Chiediamo ai cittadini trentini di contrapporsi a questa politica che ingabbia e ammazza per cominciare a percepirsi come esseri ecodipendenti in una società dove l’importanza di lasciare spazio alla natura e alla biodiversità prevalga sugli interessi economici, individuali ed elettorali”.

