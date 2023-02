SEN. TESTOR (LEGA) * A22: « PROROGA NECESSARIA PER CONSENTIRE AL CONCESSIONARIO DI NON PERDERE L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO IN CUI VIENE PROROGATA LA PROCEDURA DI FINANZA DEL PROGETTO»

17.56 - giovedì 9 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A22: Testor (Lega), emendamento per proroga termine versamento acconto per subentro nuovo concessionario. “L’Autostrada del Brennero rappresenta un presidio indispensabile per lo sviluppo e il protagonismo delle nostre comunità ed è un asse europeo strategico fondamentale per tutto il Paese. In questa direzione va l’emendamento della Lega che intende prorogare il termine per il versamento dell’acconto per il subentro del nuovo concessionario dell’autostrada A22 relativo all’anno 2022 fino al 15 novembre 2023 anziché, come previsto dalla disposizione, al 30 aprile 2023.

La proroga è necessaria per consentire al concessionario di non perdere l’affidamento nel periodo in cui viene prorogata la procedura di finanza del progetto. La Lega dimostra ancora una volta concretezza, attenzione alle esigenze dei cittadini e dei territori”.

Così la senatrice trentina della Lega Elena Testor, Segretario in commissione Programmazione economica e Bilancio, prima firmataria dell’emendamento.