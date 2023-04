SEN. SPAGNOLLI (AUT) * ORSI: « GLI ABBATTIMENTI SONO PREVISTI DALLE NORME, FIGURARSI DOPO L’UCCISIONE DI UN UOMO »

16.27 - mercoledì 12 aprile 2023

ORSI, SPAGNOLLI (AUT): GLI ABBATTIMENTI SONO PREVISTI DALLE NORME.

“Ricordo a quelli che parlano di deportazioni, vendette e rappresaglie che la normativa prevede la conservazione delle specie protette, non la sopravvivenza di ciascun individuo appartenente a quelle specie. E soprattutto che il Piano di gestione dell’Orso sulle Alpi PACOBACE, approvato dal Ministero all’Ambiente, da ISPRA e dalle Regioni alpine nel 2008, prevede espressamente che già solo se un orso è ripetutamente segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso può essere abbattuto. Figurarsi dopo aver ucciso un uomo”.

Così in una nota il senatore e vicepresidente vicario del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.

“Pertanto – aggiunge – tutti coloro che si schierano contro l’abbattimento di Jj4, di fatto chiedono di non rispettare la norma, il cui scopo è la salvaguarda della pubblica sicurezza. Comodo farlo, dato che non dovranno mai risponderne, anche se il mancato abbattimento di Jj4 richiesto nel 2022 è stato causato anche da certe affermazioni di un animalismo utopista che hanno condizionato i magistrati che hanno bloccato la cattura dell’esemplare.

Come ha detto la Senatrice Julia Unterberger, è come se ci fossero squali davanti alla spiaggia di Rimini e si dicesse ai cittadini di rinunciare per sempre al mare, perché gli squali hanno diritto a stare in acqua. Mi permetto di consigliare ai sostenitori dell’orsa che intendessero organizzare manifestazioni a suo favore di starsene lontani dalla Val di Sole: gli orsi non distinguono i loro sostenitori dagli altri umani.”