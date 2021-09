PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” AIUTACI A STARE AL TUO FIANCO “: « LA CAMPAGNA NELLE LINGUE DI MINORANZA, LA COMUNICAZIONE ANCHE IN LADINO – MÒCHENO – CIMBRO »

La campagna “Aiutaci a stare al tuo fianco” ora è anche nelle lingue di minoranza.La comunicazione anche in ladino mòcheno e cimbro.

“Aiutaci a stare al tuo fianco”, la campagna di sensibilizzazione a sostegno delle donne e pensata in particolare per favorire il contrasto alla violenza di cui sono troppo spesso vittime, è declinata ora nelle tre lingue di minoranza, con volantini, locandine e poster che saranno diffusi attraverso i principali canali di comunicazione, fra i quali anche i social network.

La campagna vede la collaborazione dell’Ufficio stampa della Provincia, oltre a quella degli Sportelli linguistici e del Servizio minoranze linguistiche locali e audit europeo per la produzione di materiale in lingua cimbra, ladina e mòchena.

Nei prossimi giorni scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, istituti culturali, comuni e comunità di valle dei territori delle tre aree linguistiche di minoranza riceveranno del materiale stampato e delle immagini da diffondere fra utenti e cittadini, per contribuire quanto più possibile alla campagna di sensibilizzazione.