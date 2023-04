PD – TRENTINO * RUNNER MORTO: MIORANDI E DAL RI, « IL PARTITO SI UNISCE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA DI ANDREA PAPI, NEL MOMENTO DELL’ULTIMO SALUTO »

16.11 - mercoledì 12 aprile 2023



La comunità del Partito Democratico si unisce oggi al dolore della famiglia di Andrea Papi nel momento dell’ultimo saluto.

Per rispettare la dimensione privata di questo momento abbiamo scelto di non presenziare alla funzione, intendendo il momento odierno come luogo prioritario degli affetti.

Vogliamo però ribadire e garantire che i nostri rappresentanti istituzionali, consiglieri provinciali e parlamentari, porteranno nelle prossime settimane il proprio contributo nelle sedi deputate affinché da questa tragedia si origini un momento di verifica approfondita di quanto fatto in questi anni e di risposta alle richieste di sicurezza che vengono dalla comunità.

Il Segretario provinciale Alessandro Dal Ri

La Presidente Arianna Miorandi