FORZA ITALIA – TRENTINO * WELFARE: ZAMPICCOLI, « RIFORMA DELLA SANITÀ, RIAPRIRE IL DIALOGO »

La proposta di riorganizzazione del servizio sanitario provinciale, presentata dal presidente Fugatti e dall’assessore alla sanità Segnana, è stata bocciata dalla competente commissione provinciale. E un fatto inusitato nella storia della sanità trentina, considerando anche l’importanza dei temi e dei contenuti in discussione.

Questa bocciatura si aggiunge a quella dei Sindacati e degli otto Ordini professionali del settore sanitario (medici, infermieri ecc.) che hanno giudicato vaghi e indefiniti gli obiettivi e le strategie indicate nella proposta. Si possono capire i Sindacati, che di solito fanno politica “contro” e a prescindere, ma se otto Ordini professionali hanno espresso le loro riserve significa che qualcosa che non va pure ci può essere.

A fronte della bocciatura pare che il presidente Fugatti voglia comunque di proseguire portando la proposta di legge all’approvazione da parte della Giunta. Forza Italia del Trentino ritiene che su un terreno così strategico e delicato come quello della sanità non sia produttivo uno scontro e una contrapposizione, che non lascia margine al dialogo ed al miglioramento delle proposte. La sanità non è né di destra, né di sinistra ma riguarda tutti i cittadini. Bisogna evitare errori di visione e di prospettiva che porterebbero danni a tutta la comunità. Per questo Forza Italia chiede ed auspica la creazione di un tavolo di lavoro che permetta gli approfondimenti chiesti sia dai sindacati che dagli Ordini professionali.

*

Ettore Zampiccoli

Commissario prov. le Forza Italia del Trentino