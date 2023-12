SEN. BIANCOFIORE (CI) * NUOVA GIUNTA PAT: « BUON LAVORO AL PRESIDENTE FUGATTI E AGLI ASSESSORI, BENE LA RITROVATA UNITÀ DEL CENTRODESTRA »

15.43 - mercoledì 13 dicembre 2023

Trentino, Biancofiore: Buon lavoro a Giunta Fugatti. Contenta per ritrovata unità centrodestra. “Buon lavoro al presidente Fugatti e agli assessori della nuova Giunta provinciale, che nasce nel segno dell’’auspicata ritrovata unità delle forze di centrodestra come da indicazione degli elettori e di un nuovo impulso al Trentino e all’Autonomia. Sono certa che il nuovo governo del Trentino lavorerà in stretta continuità e connessione con il governo nazionale attraverso la consueta proficua collaborazione istituzionale. Sarà così più semplice affrontare le tante questioni e problematiche che investono il territorio e che attendono soluzioni che vanno ricercate con visione politica e con provvedimenti capaci di dare una prospettiva di crescita economica e sociale al Trentino”.

Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia – Noi moderati (Coraggio Italia, Udc) – MAIE.