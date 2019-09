PAT * GIORNATA EUREGIO MOBILITà – 21/9: « I POSSESSORI DI ABBONAMENTI LOCALI POTRANNO VIAGGIARE GRATIS DA KUFSTEIN A BORGHETTO »

Sabato 21 settembre la giornata della mobilità dell’Euregio. I possessori di abbonamenti locali potranno viaggiare gratis da Kufstein fino a Borghetto.

In occasione della Festa dell’Euregio, in programma sabato 21 settembre ad Egna, è prevista anche la Giornata Euregio della mobilità, nell’ambito della quale i possessori di un abbonamento del trasporto pubblico locale in Trentino, Alto Adige e Tirolo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico (ad eccezione dei treni a lunga percorrenza) ed esplorare il territorio dell’Euregio in maniera comoda, sicura e senza i disagi del traffico. Saranno a disposizione anche i collegamenti forniti da alcune funivie.

Abbonamenti validi:

Alto Adige: AltoAdige Pass in tutte le varianti (EuregioFamilyPass, AltoAdige Pass, AltoAdige Pass free, AltoAdige Pass abo+, AltoAdige Pass 65+)

Tirolo: Tiroler Familien Pass, Jahres-Ticket Land, Jahres-Ticket Region, Jahres-Ticket SeniorIn, Semester-Ticket Innsbruck, Semester-Ticket Land, SchulPlus-Ticket, LehrPlus-Ticket

Trentino: Euregio Family Pass/Family Card Trentino, Abo Lavoratori, Abo Studenti, Abo Pensionati, Abo Categoria G (per persone con handicap accompagnate), Abo “Trasporto Alunni”, App “Openmove”.

Ambiti di validità dell‘iniziativa:

Alto Adige: tutti i mezzi di trasporto pubblico del Trasporto Integrato Alto Adige (ad eccezione della linea 440 S. Candido – S. Stefano di Cadore), PostAuto Schweiz/Svizzera tra Malles e Müstair

Tirolo: autobus e treni del Verkehrsverbund Tirol (VVT) ed autobus e treni di Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB)

Trentino: Servizi urbani a Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco, Nago Torbole, Pergine e Lavis / servizi extraurbani di Trentino Trasporti Esercizio SpA / servizi ferroviari Trento-Malé, Valsugana (tra Trento e Primolano) / servizi ferroviari sulla linea del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona.

Inoltre, sono a disposizione anche i collegamenti forniti da alcune funivie:

In Alto Adige: le Funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza, il Trenino del Renon e la Funicolare della Mendola

In Trentino la Funivia Trento-Sardagna.