PAT * GALLERIA “PONTE PIÀ“: FUGATTI, « AGGIUDICATA L’OPERA DA 35 MILIONI, INTERVENTO PER MIGLIORARE LA STATALE DEL CAFFARO »

18.25 - lunedì 19 giugno 2023

Galleria di Ponte Pià, aggiudicata l’opera da 35 milioni.Assegnati i lavori del lotto principale. Fugatti: ”Intervento prioritario e atteso dai territori per migliorare la statale del Caffaro”.

Sono stati aggiudicati presso gli uffici di Apac i lavori per l’opera S-174, lotto 1, che riguarda la rettifica e adeguamento della galleria di Ponte Pià, nel tratto compreso tra il km 94,576 e 96,577 della statale 237 del Caffaro. La gara con procedura aperta, sopra soglia comunitaria mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata vinta dall’associazione temporanea di impresa formata da P.A.C. spa di Bolzano (capogruppo) e da S.I.E.I. Società Impianti Elettrici Industriali Srl di Quinto Vicentino (Vicenza) e BOUYGUES E&S ITALIA S.p.A. di Milano.

L’appalto, di valore complessivo di 34.414.482,49 euro, costituisce il principale dei due lotti in cui si divide il progetto curato dall’ingegner Paolo Nicolussi Paolaz del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia. Il restante lotto 2, relativo alle opere di difesa, di importo 999.723,15 euro, era già stato assegnato con lavori avviati nel marzo scorso.

“Apprendiamo con soddisfazione questo passaggio importante per un’opera utile al miglioramento e alla messa in sicurezza della viabilità nel tratto interessato, lungo il collegamento fra il capoluogo e il Trentino occidentale – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti –. Un intervento atteso dalle comunità e che rientra negli investimenti per una rete della mobilità sicura ed efficiente in tutto il territorio provinciale”.

Quanto all’avvio dei lavori, secondo il presidente “salvo intoppi e considerati i tempi amministrativi, la partenza del cantiere potrebbe avvenire a fine estate-inizio autunno”, per una durata preventivata di circa tre anni. Riguardo invece alle opere di difesa della viabilità provvisoria, la conclusione è prevista nel corso dei prossimi mesi.

Descrizione dell’opera

L’intervento si colloca in corrispondenza della galleria denominata “Ponte Pià” ed interessa un tratto stradale che ha uno sviluppo complessivo di circa 1.730 metri che, procedendo in direzione di Tione, comprende: un primo tratto di rettifica stradale all’aperto, con uno sviluppo di 56,80 metri, prima di raggiungere il nuovo portale della galleria sul lato di Ponte Arche; e inoltre la realizzazione di una nuova galleria stradale con uno sviluppo di 1102,30 metri, fino all’intersezione con la galleria esistente; e ancora l’allargamento ed il rivestimento di un tratto della galleria esistente di sviluppo pari a circa 571 metri; e infine la realizzazione lungo la carreggiata di 6 piazzole di emergenza e di 3 vie di fuga collegate con l’esterno. Nel restante tratto di galleria esistente, con uno sviluppo di 256 metri circa, compreso tra il portale sul lato di Tione e la progressiva chilometrica 94,576, verranno sostituiti gli impianti tecnologici in coerenza con quanto realizzato nella nuova galleria.

Viabilità alternativa

Per la realizzazione delle opere risulta necessaria la deviazione provvisoria del traffico sulla sede stradale dismessa adiacente al bacino idrico della diga di Ponte Pià; durante il corso dei lavori tale sede stradale sarà temporaneamente ripristinata e aperta al traffico per la durata complessiva di circa 500 giorni. Per l’utilizzo di tale viabilità provvisoria è stata pianificata la realizzazione preventiva delle opere di protezione dalla caduta massi progettate con il lotto 2: previsti un disgaggio delle pareti rocciose, l’utilizzo di reti in aderenza alle pareti rocciose e la realizzazione di barriere paramassi.

Principali dati tecnico – amministrativi

Il progetto prevede la suddivisione in due lotti denominati rispettivamente:

Lotto 1: opera S-174 – Lavori di rettifica e adeguamento della galleria “Ponte Pià” nel tratto compreso tra le Progr. Kilom. 94,576 – 96,577 della S.S. n. 237 del Caffaro;

Lotto 2: opera S-174 – Lavori di rettifica e adeguamento della galleria “Ponte Pià” nel tratto compreso tra le Progr. Kilom. 94,576 – 96,577 della S.S. n. 237 del Caffaro – Opere di difesa – Lotto 2

Progettista generale: ing. Paolo Nicolussi Paolaz

Principali collaboratori: geom. Walter Nicolussi Zatta, geom. Mario Moser, ing. Tiziana Moratti, geom. Rosario Sala