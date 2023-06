SEN. BIANCOFIORE (CI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « IGNOBILE DA PARTE DEL CONSIGLIERE LEONARDI UTILIZZARE IL FUNERALE DI BERLUSCONI PER INTERESSE POLITICO »

16.48 - giovedì 15 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

BIANCOFIORE-CI- CENTRO DESTRA: IGNOBILE UTILIZZARE FUNERALE BERLUSCONI PER INTERESSE POLITICO.

Lo trovo quasi blasfemo, e sono a dir poco indignata – e spero lo siano tutti i vertici di Forza Italia nazionale, per la nota diramata dal cons. Leonardi a seguito della sua presenza al funerale del Presidente Berlusconi. Funerale che per sua stessa ammissione, è stato l’occasione per parlare di politica e per braccare il vice premier Matteo Salvini sulle miserie elettorali.

Non una parola di cordoglio, non una parole di dispiacere per la scomparsa del Presidente per lui solo strumento di interesse politico, non un senso di opportunità, zero dignità. Mentre l’Italia intera piangeva la scomparsa del più grande italiano dell’era moderna, mentre Matteo Salvini era sinceramente commosso, c’era chi metteva il proprio risibile egoismo, al di sopra anche della semplice pietas che si deve a qualunque morto. Evidente che a questa gente del presidente umanamente non interessava nulla, devozione di facciata solo per puro calcolo personale. Lo trovo vergognoso e credo che quella nota abbia colpito, dal tenore dei messaggi che sto ricevendo, qualunque persona di buon gusto e minimo sentimento.