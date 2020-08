SÜDTIROLER SPARKASSE – SUPERBONUS 110% DIE BANK STEHT PRIVATEN UND UNTERNEHMEN *** CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SUPERBONUS 110% L’ISTITUTO VICINO A PRIVATI E IMPRESE »

Sparkasse ist gut gerüstet für den Superbonus 110%. Die Bank steht Privaten und Unternehmen mit einem Rundum-Paket bei und ist bereit, die Steuerguthaben zu erwerben.

Die Sparkasse bietet ein Rundum-Paket an, um Private und Unternehmen zu unterstützen, die Begünstigungen des Superbonus für Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zum Erdbebenschutz nutzen möchten. Einfach und sicher.

Für all jene, die diese Steuerbegünstigung in Anspruch nehmen wollen, bietet die Bank spezifische Finanzierungen an: sowohl für Privatpersonen, die direkt von der Steuerbegünstigung profitieren möchten, indem sie selbst die Kosten für die Maßnahmen betreffend Energieeffizienz bzw. Erdbebensicherheit tragen, als auch für ausführende Unternehmen, die ihren Kunden den Preisnachlass im Voraus gewähren möchten, indem sie das Steuerguthaben selbst erwerben.

“Wir bieten allen interessierten Kunden nicht nur spezifische, für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Finanzierungen an, sondern sind auch bereit, das Steuerguthaben zu übernehmen. Dies bedeutet, dass wir von Kunden – sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen – die entsprechend zertifizierte Steuergutschrift erwerben. Somit können auch eventuell in Anspruch genommene Finanzierungen getilgt werden”, kündigt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò, an und fügt hinzu: “Wir laden alle Interessierte daher ein, sich an unsere Filialen oder an unsere Berater zu wenden, um die entsprechenden Details zu erhalten”.

„Zusätzlich zu den Finanzierungen und zur Abtretung des Steuerguthabens sieht unser Angebot auch eine Web-Plattform vor, die den Kunden zur Verfügung steht, damit sie – anhand eines Leitfadens und mit der Betreuung von qualifizierten Mitarbeitern/-innen – die für den Erhalt des Steuerguthabens erforderlichen Unterlagen hochladen und auch die entsprechende Konformitätsbescheinigung erhalten können, die für die Abtretung des Steuerguthabens notwendig ist”, erklärt Stefano Borgognoni, Verantwortlicher der Direktion Strategische Entwicklung.

Die Finanzierungsprodukte und die Abtretung des Steuerguthabens werden ab Mitte September verfügbar sein; die Web-Plattform wird innerhalb 15. Oktober freigeschaltet, ab jenem Zeitpunkt also, ab dem die Agentur der Einnahmen die Anträge annimmt. Die Filialen der Bank stehen bereits jetzt allen Interessierten für jegliche Informationen zur Verfügung.

Superbonus 110%: Sparkasse c’è.

L’Istituto vicino a privati e imprese con una soluzione completa e disponibile ad acquistare i crediti d’imposta.

Cassa di Risparmio presenta una soluzione completa per supportare privati e imprese nel cogliere con semplicità e sicurezza le agevolazioni previste dal superbonus per interventi di riqualificazione energetica o antisismica.

La banca intende essere al fianco dei clienti, con formule di finanziamento adatte a privati che volessero godere direttamente del beneficio fiscale previsto dalla normativa sostenendo le spese derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica o antisismica, e alle imprese esecutrici che volessero invece anticipare ai committenti lo sconto in fattura acquisendo esse stesse il credito fiscale.

“Ci proponiamo a tutti gli interessati, clienti della banca, oltre che con le formule di finanziamento più adatte alle specifiche esigenze, anche come cessionario del credito fiscale: ciò significa che siamo disponibili ad acquistare dai clienti, privati o imprese, il credito fiscale opportunamente certificato, prevedendo conseguentemente l’estinzione della linea di finanziamento eventualmente attivata”, annuncia l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Nicola Calabrò, che aggiunge “invitiamo quindi tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre filiali e alla nostra rete commerciale, per acquisire gli opportuni chiarimenti”.

In aggiunta ai prodotti di finanziamento e cessione pro-soluto del credito fiscale, il modello di servizio prevede anche una piattaforma web a disposizione dei clienti stessi che, attraverso un percorso guidato e con l’assistenza di personale qualificato, potranno caricare e seguire le pratiche amministrative propedeutiche all’ottenimento del beneficio fiscale, fino ad ottenere il certificato di conformità previsto dalla normativa per la cessione del credito d’imposta”, spiega Stefano Borgognoni, Responsabile Direzione Sviluppo Strategico.

I prodotti di finanziamento e cessione del credito fiscale saranno disponibili a partire da metà settembre; la piattaforma web sarà rilasciata entro il 15 ottobre, data a partire dalla quale l’Agenzia delle Entrate comincerà ad accogliere le domande. Le filiali della banca sono già a disposizione degli interessati per iniziare a parlare dell’argomento.