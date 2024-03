MUSCHIO SELVAGGIO * MONDO DELL’EROS: « OSPITI ALEX MUCCI E PIPPO RICCIARDI, ULTIMA PUNTATA DISPONIBILE ON-LINE LUNEDÌ 25 MARZO ORE 12.00 »

16.16 - domenica 24 marzo 2024

Manca davvero poco all’atteso momento per l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, disponibile online lunedì 25 marzo alle 12:00. Questo episodio promette di essere una immersione nella scoperta sessuale individuale, esplorando i desideri, le preferenze e le percezioni differenti che ognuno ha del mondo erotico e del sesso.

A farci compagnia in questa avventura Alex Mucci, la compagna di Mr. Marra, una delle OnlyFanser più famose d’Italia, e Pippo Ricciardi, stand-up comedian, famoso per i suoi spettacoli in cui commenta i film porno. Ed è proprio a questo formato che si ispira l’episodio di oggi di Muschio Selvaggio. Questa puntata si propone di affrontare un argomento solitamente trattato con tabù e pregiudizi in modo leggero, divertente, ma allo stesso tempo rispettoso e inclusivo. Come sottolinea Fedez sul finale “Questa puntata è più profonda di quello che sembra. Si, perché alla fine cosa stiamo dicendo e cosa vogliamo dire?… che va bene tutto nei limiti della legge! Non sei sbagliato.”

È evidente fin da subito che è un mondo davvero immenso e che ci sono mille sfumature e mille possibilità. Anche le preferenze dei presenti si distinguono immediatamente: Pippo preferisce le produzioni, Fedez i video amatoriali, Alex trova quel che desidera direttamente su Twitter.

Si inizia con il video scelto da Fedez, che si definisce “un piccolo sommelier della pornografia”. Il video è abbastanza datato, protagonisti una coppia di scambisti e Fedez sottolinea “non è una recita, tutto vero” e spiega che per lui ciò che conta è proprio l’autenticità, che non ha senso vedere delle persone che recitano quando qualcuno condivide la propria intimità, quella vera. Svela di guardare spesso questa coppia “loro fanno parte della mia vita ormai”.

Pippo asserisce di capire perfettamente il punto di vista di Fedez e dichiara “ci sono intere case di produzione che simulano questa cosa qua” e spiega che lui li preferisce perché “il finto amatoriale unisce l’amatoriale alla regia”. Alex interviene e afferma “Questo è il motivo per cui ha avuto tanto successo OnlyFans !”.

Pippo è incuriosito e chiede ad Alex cosa prova quando carica un video su OnlyFans, se mette solo un contenuto o se ha la percezione di condividere qualcosa di più profondo, “sé stessa che fa qualcosa”. Alex risponde che le cose si sono evolute con il tempo “All’inizio quando ho iniziato questo lavoro era più sto mettendo una cosa mia li, poi quando inizi a entrare nel lavoro, a fare guadagni importanti lo tratti più come un prodotto”. Alex poi approfondisce anche il rapporto che ha con i suoi contenuti “io mi eccito veramente guardando me, anche quando mi riprendo, come se fossi una persona diversa da me”.

Poi è il turno di Pippo che spiega che anche nei film per adulti ci sono “le serie” e il format che vuole condividere lui è il Perv Therapy, protagonista del video una terapista che registra le sue sedute. Tocca poi al video scelto da Alex che ama la “categoria massaggi”. Commentando una scena Marra dice una grande verità “Purtroppo la maggioranza dei porno sono girati da uomini per uomini” e poco dopo consiglia di vedere “Boogie Nights” di Thomas Anderson. Un film che racconta la storia di un ragazzo che diventa una star del porno negli anni 70 e il passaggio dalle produzioni pornografiche di un certo livello a quelle meno raffinate. Si parla anche della differenza tra il cinema erotico e i video per adulti che ormai si trovano facilmente anche sui social.

Attraverso una serie di riflessioni provocatorie e divertenti, l’episodio si prefigge di sfidare le idee preconcette e di promuovere una discussione aperta sulla sessualità e sulla pornografia.