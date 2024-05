SEN. BIANCOFIORE * CHICO FORTI: «EMOZIONANTE INCONTRO CON LA MADRE, GRAZIE A CHI L’HA PERMESSO»

15.15 - mercoledì 22 maggio 2024

Chico Forti, Biancofiore: emozionante incontro con la madre, grazie a chi l’ha permesso. “È in queste ore che Chico raggiunge la sua Trento per riabbracciare dopo 16 anni l’ultranovantenne mamma Maria che lo aspetta con il suo piatto preferito: i canederli. A casa sua, nel mio Trentino ad attenderlo, ci saranno anche il fratello Stefano e l’instancabile zio Gianni che ha lottato per il suo ritorno senza mai darsi pace. Che emozione immensa, per Chico! Oggi la magistratura italiana ha dato prova di celerità e sensibilità e auspico che questa efficienza possa sempre essere d’esempio per il futuro. Un grazie da tutto il Trentino Alto Adige alla Premier Meloni che ha reso possibile questo insperato rientro, e a tutti coloro che hanno permesso l’incontro con la madre che scalda inevitabilmente i cuori di tutti gli italiani.” Così la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

Foto di Maurizio Daldon