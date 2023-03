“DIVA E DONNA” – CAIRO EDITORE: ESCLUSIVA: « ECCO IL VOLTO DELL’AMICA DEL CUORE DI ELLY SCHLEIN » (PHOTOGALLERY)

16.40 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ESCLUSIVA DIVA E DONNA: ECCO IL VOLTO DELL’AMICA DEL CUORE DI ELLY SCHLEIN

Il volto dell’amica del cuore di Elly Schlein: questa è la grande esclusiva del nuovo numero di Diva e Donna (Cairo Editore), in edicola domani. Nelle foto pubblicate dal settimanale, scattate tra Livorno e Firenze, la leader dell’opposizione è in compagnia di una donna ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei, che tra l’altro tiene al guinzaglio il suo cane: entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi.

La leader del Partito Democratico ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta».