RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “: « TRA GLI OSPITI GUIDO CROSETTO – MATTEO RENZI – PAOLO MAGRI – ALESSANDRO VESPIGNANI »

11.02 - domenica 04 dicembre 2022

Il decreto che autorizza il governo all’invio di nuove armi all’Ucraina fino a dicembre del 2023 e i tentativi di trovare una soluzione diplomatica alla guerra dopo le visite del presidente francese Macron negli Stati Uniti e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in Cina, la frammentazione dell’opposizione al governo Meloni sulla legge di Bilancio, e le proteste dei cittadini cinesi logorati dalle chiusure imposte dal governo contro il Covid. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 4 dicembre, alle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, l’editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini, l’epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani, il corrispondente Rai da Pechino Marco Clementi.