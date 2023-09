SEN. BIANCOFIORE (C.I) * FEMMINICIDI: « CONFERENZA STAMPA A VENEZIA, OGGI SONO PRESENTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA »

11.55 - venerdì 8 settembre 2023

Commissione Femminicidi a Venezia. Mai più sole. Nella mia qualità di componente della commissione d’inchiesta sui femminicidi e di capogruppo al senato del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Coraggio Italia, UDC, Maie, parteciperò oggi a Venezia alla conferenza stampa di sensibilizzazione e denuncia dei molteplici e quotidiani atti di violenza e omicidi a carico delle donne ai quali stiamo gravemente assistendo nel nostro Paese.

Conferenza stampa moderata dalla giornalista Mediaset, Safiria Leccese. Anche la mia regione, il Trentino Alto Adige è stata gravemente protagonista questa estate di una drammatica escalation della quale ho attenzionato il Ministro dell’Interno Piantedosi e appunto la presidente della commissione Femminicidi, Martina Semenzato, espressione del mio partito Coraggio Italia, che verranno presto in Trentino per un vertice sulla sicurezza.

Alla conferenza stampa seguirà in serata un red carpet presso la sede della mostra cinematografica, affinché tutto il mondo parli e si impegni per debellare questa piaga sociale che priva molte donne delle proprie libertà e, purtroppo, sempre più spesso, della vita. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente del Senato Ignazio La Russa per avermi indicato come Membro della commissione Femminicidi oltre che della vigilanza Rai e per aver lanciato l’appello alla mobilitazione degli uomini per proteggere e prevenire le violenze di certi maschi.

