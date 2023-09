ON. URZÌ (FDI) * INCARICHI ISTITUZIONALI: « FARÒ PARTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, GRAZIE AL PRESIDENTE FONTANA »

10.16 - venerdì 8 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

L’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia, è stato chiamato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si tratta di un organismo bicamerale con numerose competenze di carattere consultivo, nei confronti di Governo e Parlamento, in materia di rilevanza regionale. L’incarico si aggiunge alla partecipazione dell’On. Urzì nella Commissione dei dodici, che esprime parerei sulle Norme di attuazione dello Statuto regionale, emanate dal Governo, alla Presidenza della Commissione dei sei che si occupa di elaborare le norme di attuazione per la provincia di Bolzano e alla nomina di capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati. Un incarico, quindi, che conferma e premia l’impegno di Urzì per il territorio, che rilancia il suo impegno, ancora una volta, per il Trentino Alto Adige e anche la capacità e la competenza legislativa di chi riesce a fare sintesi tra l’interesse del territorio e quello nazionale.

On. Alessandro Urzì,

Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di FDI.