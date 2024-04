SEN. BIANCOFIORE * ATTI VANDALICI: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI, CHI AMA GLI ANIMALI NON PREDICA LA VIOLENZA »

16.23 - sabato 13 aprile 2024

Biancofiore: solidarietà a presidente Fugatti, chi ama gli animali non predica violenza. “Al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, giunga la mia solidarietà per la ignobile e intollerabile intimidazione subita. Solidarietà che estendo naturalmente anche ai suoi parenti che hanno subito il danneggiamento. Sulla gestione orsi, come noto, io la penso diversamente del presidente Fugatti, ma l’amore per gli animali non può essere affermato e fatto valere con gesti di violenza o di danneggiamento. La violenza è sempre l’antitesi dell’amore e del rispetto e viceversa ogni violenza attira altra violenza. Auspico che gli autori di tale azione sconsiderata siano scoperti e puniti, anche perché danneggiare l’ambiente che la costituzione recentemente modificata tutela insieme proprio agli animali, non rende onore ad una causa nobile per la quale c’è ancora moltissima azione culturale da mettere in campo.” Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia – Noi moderati (Coraggio Italia, Udc) – MAIE.

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE