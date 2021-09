RAI – RADIO 1 / “ZAPPING“ * FONTANA, « NON ESISTONO DUE LEGHE, TUTTE LE SCELTE E LE DECISIONI SONO ASSOLUTAMENTE CONDIVISE CON NOSTRO SEGRETARIO »

“Credo che non esistano due Leghe, io non me ne sono proprio accorto. Tutte le scelte che facciamo, tutte le decisioni che prendiamo sono assolutamente condivise col nostro segretario”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Giancarlo Loquenzi a ‘Zapping’, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo alla domanda del conduttore che gli chiedeva se esistesse una Lega che governa i territori e un’altra che sta al governo e manda dei segnali diversi. In questo momento si parla di previsione di crescita economica molto positiva. Lei condivide questo ottimismo?

“Le previsioni sono sempre fatte per esser smentite, ma posso dire che i numeri sono molto positivi e sono certo che la capacità della nostra economia non potrà che andare verso situazioni forse anche migliori di quanto ci si potesse aspettare”. C’è di mezzo anche un ‘effetto Draghi’? “Credo che il governo – ha detto Fontana a Rai Radio1 – faccia sicuramente la sua parte”.