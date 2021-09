PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 29 SETTEMBRE / ANCORA UN DECEDUTO E IN RIANIMAZIONE ANCHE UN PAZIENTE UNDER 40 / VACCINAZIONI A QUOTA 740.000 »

Coronavirus, i dati del 29 settembre 2021. Ancora 1 deceduto. E in rianimazione anche un paziente under 40. Vaccinazioni a quota 740.000

Il bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un nuovo decesso, una donna sui 90 anni, non vaccinata. Ma un’altra situazione che deve far riflettere sull’insidiosità di questo virus e delle sue varianti riguarda il caso di un quarantenne – anch’egli privo di copertura vaccinale – che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per polmonite da SArs-COv-2.

Intanto si registrano altri 33 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni finora effettuate hanno superato quota 740.000

Tra i casi di oggi 4 positivi sono stati individuati attraverso il test molecolare (su 350 effettuati) e 29 attraverso il test antigenico (su 2.798 effettuati). I test molecolari hanno confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I guariti aumentano di 50 unità, arrivando al numero di 46.667.

In terapia intensiva sono ricoverate tre persone: assieme a loro in altri reparti dell’ospedale altri pazienti, per un totale di 23. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Il numero dei vaccini somministrati è arrivato in totale a 740.496, di cui 341.960 seconde dosi e 1.120 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 2.