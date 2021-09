CENTRO S. CHIARA * BANDO: « RESPONSABILE SETTORE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, REVOCATA LA SELEZIONE PUBBLICA »

Preso atto delle dimissioni della commissione, in considerazione della necessità di ripristinare l’organo di valutazione e per motivi di opportunità allo scopo di garantire la massima serenità nella valutazione dei candidati, in data 28 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione del Centro ha deciso di revocare il bando di selezione per la figura di Responsabile delle Industrie Culturali e Creative rinviando ogni decisione in merito all’eventuale indizione di una nuova selezione.