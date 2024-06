MART – ROVERETO (TN) * “POPLAR FESTIVAL“: «2.000 PRESENZE PER L’ANTEPRIMA, 29 ANNI L’ETÀ MEDIA DEI PARTECIPANTI»

17.03 - mercoledì 5 giugno 2024

Circa 2000 presenze per l’anteprima di Poplar Festival al Mart di Rovereto. Ventenni, trentenni e non solo hanno partecipato alla grande festa organizzata sabato scorso sotto l’iconica cupola. L’1 giugno al Mart di Rovereto, si è tenuto Utopia, l’anteprima di Poplar Festival, in collaborazione con il Mart e con il sostegno del Comune di Rovereto, del Ministero della cultura Direzione Generale Spettacolo e della Fondazione Caritro.

Poplar è un festival musicale e culturale che si svolge a Trento dal 2017, a cura di un gruppo di oltre 200 volontari under 30. Quest’anno si svolgerà dal 12 al 15 settembre con una line up internazionale di grande rilievo, da Yung Lean ai Viagra Boys ai Mount Kimbie.

Sabato scorso dalle 15.00 alle 2.00 Utopia è stato un evento inedito, spettacolare, che ha portato al Mart quasi 2.000 persone tra giovani e meno giovani, adulti e bambini, provenienti da tutto il nord Italia. Circa il 50% del pubblico è stato locale, il 17% ha raggiunto Rovereto dalla Lombardia, 20% sono stati gli spettatori provenienti dal veronese e un 10% delle persone sono arrivate da Torino, Padova, Roma, Bologna e dalla vicina Bolzano. In circa 250 hanno poi usufruito delle navette Rovereto-Trento per rientrare nel capoluogo.

L’età media dei partecipanti è stata 29 anni, non sono mancati i bambini (non paganti e quindi non conteggiati) e gli over 40, che hanno rappresentato poco più del 7% del totale. Circa il 30% delle persone appartiene alla fascia di età 30-39 anni. Il grosso, ovviamente, è rappresentato dai ventenni che sono stati quasi il 60% dei partecipanti totali (29,5% 21-25anni; 28,1 26-26anni).

Più di 1000 persone hanno invaso il Museo già dal primo pomeriggio, perdendosi tra le tante performance, proiezioni e installazioni in cartellone.

La scenografia spettacolare e il disegno luci site specific hanno disegnato una nuova immagine della cupola del Mart sotto la quale, a partire dalle 19 si sono avvicendati i live, in un’atmosfera evocativa unica, che ha incantato e stupito il pubblico.

Un climax emotivo in continua ascesa, inaugurato dalla giovane promessa del jazz pop Coca Puma, seguita dall’esibizione di Bruno Belissimo, del mago dei synth French 79 e del catartico show di Cosmo, per culminare nell’iconico dj set di okgiorgio nella suggestiva location del garage del museo.

Tra i punti di forza dell’evento: la collaborazione fattiva con numerosi attori culturali del territorio, in un’ottica di rete basata sulla condivisione di visioni e di pubblico. Utopia ha infatti coinvolto e ospitato progetti a cura di Oriente Occidente festival, Sete festival Studio Combo, Associazione Teatrale Universitaria, LABA Trentino.